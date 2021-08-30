Канонцистонти – летающая голова-людоед из преданий ирокезов

Существо под названием Канонцистонти является одним из самых страшных в мифах и легендах ирокезов, а также индейцев племени вайандот, проживающих на северо-востоке США.

Чаще всего эту сущность называли просто Летающей головой или Большой головой, потому что она именно так и выглядела – голова, похожая на человеческую, летающая по воздуху.

Считалось, что это что-то вроде проклятого духа, который ненасытен и постоянно жаждет человеческой плоти из-за наложенного на него проклятия.

Подробности описания Большой Головы разнятся в зависимости от места проживания индейцев, чаще всего описывалось наличие у головы длинных черных волос, "ужасных" глаз и очень широкого рта со множеством острых как бритва зубов.

В некоторых историях к внешности Головы добавлялись пара крыльев, как у летучей мыши, большие и набитые чем-то (вероятно мясом) щеки и некие конечности снизу с очень острыми и длинными когтями.

Согласно самой популярной легенде о Большой Голове, именно это существо много сотен лет назад напугало до ужаса и прогнало (или полностью истребило) небольшое племя индейцев из местности возле реки Гудзон, которая позже, после прибытия сюда белых поселенцев, стала частью штата Нью-Йорк.

В начале XIX века некий индеец могавк из городка Лейк-Плезант, штат Нью-Йорк, называвший себя капитаном Гиллом, утверждал, что знает детали этой легенды и что история эта якобы произошла возле озера Сакандага. У одного из племени ирокезов в те времена там была своя деревня на холме, который сейчас находится за округом Гамильтон.

Он рассказывал, что однажды здесь была очень суровая зима, которая погубила растения и выгнала лосей и оленей в другие районы. Местные охотники не смогли добраться до них и рыбалка тоже была неудачной. И вот однажды голод стал настолько серьезным , что целые семьи начали умирать.

Молодые члены индейской общины начали говорить о миграции из области, окруженной враждебными племенами, так как просто переместить их охотничьи угодья на сезон было невозможно. Они предложили уйти к большому озеру на западе, считая, что, оказавшись за озером, они будут в более благоприятных для охоты и рыбалки условиях.

Старики племени однако были против того, чтобы покинуть свою родную землю, и заявили, что это путешествие звучит как полное безумие. Они также сказали, что голод – это не просто случайность, а бедствие, которое бог Повелитель Жизни наложил на их народ за его грехи и что если просто перетерпеть это, то наказание вскоре закончится, а вот если сбежать в другое место, то наказание будет следовать за ними про пятам.

Но молодые мужчины не послушали стариков, более того, речь старейшин привела их в ярость, они набросились на них и убили, чтобы потом уйти за озеро. Но тут же встала другая проблема, что делать с останками старейшин. Согласно легенде, они хотели каким-то образом освятить это дело, жертвуя тела Повелителю Жизни. Они решили обезглавить тела, сжечь их и погрузить головы стариков на дно озера.

И вот во время этого дела один из молодых вождей, спланировавших преступление, запутался в веревках, связывающих головы вместе, а потом утонул. И тут же на озере появились пузыри и слизь, предвещая появление из воды ужасного монстра: гигантскую голову с крыльями, которая начала преследовать членов племени и убивать их, пожирая их тела. Никто не смог убежать.

Легенда гласит, что прикончив это племя, Большая голова начала терроризировать и соседние племена, по всей видимости, без особой причины, а просто по своей злобной сущности.

Многих ирокезов беспокоило это чудовище, пока не случилась следующая вещь. Однажды Большая Голова подлетела к двери хижины, в которой жила одинокая женщина. Она сидела перед огнем и жарила желуди, которые, по мере готовности, снимала с огня и ела.

Увидев это, Голова решила, что столкнулась с очень сильной ведьмой. способной есть горящие угли. И это ее так напугало, что она улетела и больше не возвращалась к этому племени.

Истории о Большой Голове казались индейцам настолько достоверными, что помимо ирокезов многие другие соседские индейские племена держались подальше от этого места в течение многих лет и холм, на котором находилась деревня, с тех пор тоже считался проклятым.

В более поздние годы на этом видном месте кто-то решил построить отели для туристов и выстроил целых три. И все они вскоре один за другим загадочно сгорели дотла. Причины пожара остались неизвестными.

Есть теория, что под феноменом Большой Головы скрывается какое-то местное природное явление, что-то вроде шаровой молнии.