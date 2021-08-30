 

Нечто общается с людьми, притворяясь их родными

30.08.2021, 7:24, Разное
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Эту историю об очень необычном паранормальном опыте на днях рассказала пользовательница сайта Reddit с ником "VegetableHour6712".

"За последние четыре дня со мной и моей семьей произошло следующее: 

1. Моя дочь бегом спустилась по лестнице на первый этаж и спросила меня "Что ты хотела, мама?". Я при этом занималась готовкой на кухне и за последние полчаса никому из родных и слова не сказала. Однако дочь поклялась что я позвала ее. 

В итоге мы списали это на то, что кто-то снаружи разговаривал и ей просто показалось, что это была я.

2. Следующей ночью я ложилась спать и тут в спальню вбежал мой муж и спрашивает "Ты с порядке?", а потом даже встряхивает меня, чтобы убедиться, что я жива. Я смотрю на него как на сумасшедшего и он рассказывает, что он был внизу и услышал, как я его зову. Он крикнул мне тогда "Что случилось", но ему никто не ответил.

Затем, через несколько секунд он снова услышал мой крик и я кричала "Крис! Помоги мне!". По его словам, мой голос звучал совершенно леденяще и пугающе. В то время я  как раз прилегла и расслабилась, смотрела документальный фильм про животных. И теперь мой муж выглядел так, словно он перенес сердечный приступ.

3. Моя мама, которая живет с нами и за которой я присматриваю, на следующий день спустилась вниз и спросила меня "Где твой отец?". Я понятия не имею, о чем она говорит, но она настаивала, что я позвала ее снизу и сказала ей, что мой отец пришел к нам в гости и что я приготовила для него кофе. Казалось бы, обычное для меня дело, но в тот момент я была в ванной и моего отца в доме не было.

4. Теперь о том случае, который напугал меня больше всех. На другой день я пошла с мамой забирать мою дочь из школы. Она должна приехать на школьном автобусе и высадиться на остановке. Однако автобус опаздывал. Там же на остановке стояла другая родительница, которая в этом году впервые отдала свою дочь в школу и она очень нервничала из-за опоздания автобуса.

Тут моя мама получает от моей дочери сообщение на телефон о том, что их автобус застрял в пробке и что они сейчас стоят на Френч-стрит, откуда она просит нас забрать ее. Мы тут же показали это сообщение той другой взволнованной маме, а через несколько минут школьный автобус подъехал к нашей остановке.

Я встретила дочь и сказала ей спасибо за то, что она прислала сообщение на телефон, потому что оно помогло успокоить и нас и ту другую родительницу. И моя дочь начинает заверять, что она понятия не имеет о чем я ей говорю. 

Она говорит, что никаких эсэмэсок нам не писала, а когда автобус застрял в пробке, она просто сидела и слушала музыку.

Я и моя мама сказали ей, что у нас есть подтверждение, что она присылала это сообщение, но когда мы хотели посмотреть его, оно исчезло с телефона. И та другая мама, которой мы показывали это сообщение, тоже была в недоумении.  Мы с мамой оба клянемся, что видели это сообщение от моей дочери, но теперь его словно не существовало!". 



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