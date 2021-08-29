Дизайн разный, ошибки – одинаковые: что мы делаем не так, оформляя кухню

Многим кажется, что обустройство кухни – это пустяковое дело. Но когда приходит время реального проектирования, начинаются проблемы: то места не хватает, то шкаф не влезает, то кухонный гарнитур смотрится дешево. В этой статье мы расскажем о нескольких ошибках в обустройстве кухонного пространства, которых лучше избегать (и предложим варианты их решения).

Загромождение ненужными мелочами

Стильная кухня необязательно должна быть загромождена огромным количеством мелких деталей. Так, держите кухонную поверхность в чистоте и не ставьте на нее все на свете. Помещение, в котором вы готовите пищу, должно быть в первую очередь функциональным. А среди множества подставок, вазочек и склянок трудно найти нужную вещь.

Старайтесь, чтобы все вещи в кухне были эстетически привлекательными. Так, пусть у вас будет одна подставка для вилок и ложек. Но купите самую красивую.

Розетка около мойки

Розетки нужно устанавливать подальше от источников воды. Так, расположение возле раковины будет опасной ошибкой. Идеально подходят выдвижные розетки, которые устанавливаются непосредственно в кухонную поверхность.

Дешевый материал для фартука

Поверхность около мойки и кухонной плиты должна быть надежно защищена от влаги и жира. Выбирайте только качественные материалы для отделки фартука. Качественная плитка не только красиво смотрится, но и бережет стены от разрушения.

Непродуманные дизайнерские решения

Запомните одно важное правило: дизайн нужно продумывать заранее, с учетом вашего образа жизни. Так, многие мечтают о кухонной поверхности прямо посреди комнаты. Но вы должны учесть, что двигаться вам придется больше, так как нужно будет постоянно подходить то к холодильнику, то к шкафам. Многие устанавливают посреди кухни поверхность со встроенной плитой. Однако такой вариант из соображений безопасности не подходит семьям с маленькими детьми.

Загроможденные шкафы

Стильный дизайн не дружит с перегруженными шкафами, в которых невозможно что-либо найти. Найдите грамотное решение для хранения бакалеи, посуды и прочих кухонных мелочей. Выбирайте компактные емкости для хранения, которые не будут занимать драгоценные квадратные сантиметры в шкафу.

Открытые полки

Любите хранить посуду на открытых полках и шкафах без дверей? Тогда вам придется убираться каждый день, иначе пыльного налета на посуде не избежать. Более практичным решением на кухне станут закрытые шкафчики, куда не будет попадать пыль.

Экономия на освещении и фурнитуре

Качественные дверные ручки, крючки для полотенец и сушилки для посуды имеют значение. Некачественная фурнитура удешевляет интерьер. Также позаботьтесь о хорошем освещении. В больших помещениях понадобится несколько источников света.

Скоропалительные решения

Вы захотели поклеить виниловые обои, купили все материалы, поклеили… И уже через месяц такой дизайн вам надоел, да и обои начали портиться от влаги. Если вы не знаете, как правильно сделать ремонт, не принимайте скоропалительных решений. Они влетят вам в копеечку. Лучше нанять дизайнера, который подскажет, как правильно обустроить кухню и сэкономить на материалах.

Бытовая техника напоказ

Белый холодильник или мясорубка из нержавейки порой портят продуманный интерьер. По возможность убирайте мелкую бытовую технику в шкафы, а холодильник можно спрятать за фасадами гарнитура.