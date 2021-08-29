Модные шапки, шляпки и другие головные уборы на осень: что будет в тренде в сезон

Модная шапка для кого-то выступает модным и стильным аксессуаром для завершения осенне-зимнего образа, а для кого-то является действительно необходимой функциональной вещью.

В этом сезоне в моде будут универсальные трикотажные шапки, а также достаточно неординарные модели, особенно среди фетровых трендовых шляп. Отлично смотрятся головные уборы в виде полусферы самых различных насыщенных тонов.

Кожа, искусственный мех, логотипы стали самыми главными трендами в дизайне модных шапок. В качестве декоративных элементов на головных уборах могут присутствовать пайетки, жемчужины, кристаллы и цепочки. Актуальными остаются модные шапки, дополненные изящной вуалью.

Для холодного сезона отлично подойдут меховые, кожаные и вельветовые модели кепок, бейсболки. Вот несколько актуальных стильных моделей головных уборов.

Бини фактурной вязки (главное фото)

Это стильная и модная шапка, которая должна быть у каждой девушки и женщины. Такой головной убор можно найти в новых брендовых коллекциях. Трикотажная облегающая бине фактурной вязки должна находиться в вашем гардеробе.

Федора с декором

Красивая шляпа с широкими бортиками всегда привлекает внимание к образу.

В осенне-зимнем сезоне трендовую федору можно выбирать не только пастельных тонов, но и дополненную стразами, красивой заколкой или цепью.

Пушистая бейсболка

Это отличный головной убор, который можно носить в совершенно любом сочетании.

Очень эффектно смотрится вельветовая, плюшевая или же меховая бейсболка.

Шапка с вуалью

Любой головной убор в сочетании с модной вуалью приобретает достаточно утонченный и изысканный вид.

Берет, фетровая шляпа, панама и трикотажная шапка являются одним из самых трендовых и актуальных головных уборов осени.

Кожаный берет

Кожаные головные уборы стали одним из основных трендов осенне-зимнего сезона.

Кроме кепок из кожи, стильными и актуальными вариантами стали модные береты. Отлично смотрится нежно-розовый кожаный берет, украшенный жемчугом.

Однотонный платок

Альтернативой шапок в этом сезоне являются стильные платки-косынки.

Это теплый трикотажный или даже дутый вариант платка на осень и зиму, который отлично справляется с функцией головного убора.

Шапка с помпоном

Стильно, модно и неформально будет смотреться осенний и зимний образ вместе с шапкой с помпоном.

Абсолютно неважно, какой именно вариант вы выберете, в тренде сейчас бине с меховым помпоном, а также большие цветные трикотажные шапки.

Стеганая панама

Стеганые вещи набирают большую популярность, так как не только одежда, но и аксессуары пополнились модными стегаными моделями.

Особенно стильно смотрится панама, выполненная в кожаном варианте.

Котелок в стиле верховой езды

Если нравятся небольшие шляпки, которые идеально держат свою форму, то стоит присмотреться к трендовым головным уборам фасона «котелок».

Эти стильные фетровые шапки с узким козырьком напоминают головные уборы, которые надевают при верховой езде.

Кожаная фуражка

Это очень популярный и стильный головной убор на осень и зиму. В моде будут контрастные фуражки, с необычной фактурой или же принтом.

Однако самым лучшим вариантом будут кожаные модели черного цвета.