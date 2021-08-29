Модные шапки, шляпки и другие головные уборы на осень: что будет в тренде в сезон
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Модная шапка для кого-то выступает модным и стильным аксессуаром для завершения осенне-зимнего образа, а для кого-то является действительно необходимой функциональной вещью.
В этом сезоне в моде будут универсальные трикотажные шапки, а также достаточно неординарные модели, особенно среди фетровых трендовых шляп. Отлично смотрятся головные уборы в виде полусферы самых различных насыщенных тонов.
Кожа, искусственный мех, логотипы стали самыми главными трендами в дизайне модных шапок. В качестве декоративных элементов на головных уборах могут присутствовать пайетки, жемчужины, кристаллы и цепочки. Актуальными остаются модные шапки, дополненные изящной вуалью.
Для холодного сезона отлично подойдут меховые, кожаные и вельветовые модели кепок, бейсболки. Вот несколько актуальных стильных моделей головных уборов.
Бини фактурной вязки (главное фото)
Это стильная и модная шапка, которая должна быть у каждой девушки и женщины. Такой головной убор можно найти в новых брендовых коллекциях. Трикотажная облегающая бине фактурной вязки должна находиться в вашем гардеробе.
Федора с декором
Красивая шляпа с широкими бортиками всегда привлекает внимание к образу.
В осенне-зимнем сезоне трендовую федору можно выбирать не только пастельных тонов, но и дополненную стразами, красивой заколкой или цепью.
Пушистая бейсболка
Это отличный головной убор, который можно носить в совершенно любом сочетании.
Очень эффектно смотрится вельветовая, плюшевая или же меховая бейсболка.
Шапка с вуалью
Любой головной убор в сочетании с модной вуалью приобретает достаточно утонченный и изысканный вид.
Берет, фетровая шляпа, панама и трикотажная шапка являются одним из самых трендовых и актуальных головных уборов осени.
Кожаный берет
Кожаные головные уборы стали одним из основных трендов осенне-зимнего сезона.
Кроме кепок из кожи, стильными и актуальными вариантами стали модные береты. Отлично смотрится нежно-розовый кожаный берет, украшенный жемчугом.
Однотонный платок
Альтернативой шапок в этом сезоне являются стильные платки-косынки.
Это теплый трикотажный или даже дутый вариант платка на осень и зиму, который отлично справляется с функцией головного убора.
Шапка с помпоном
Стильно, модно и неформально будет смотреться осенний и зимний образ вместе с шапкой с помпоном.
Абсолютно неважно, какой именно вариант вы выберете, в тренде сейчас бине с меховым помпоном, а также большие цветные трикотажные шапки.
Стеганая панама
Стеганые вещи набирают большую популярность, так как не только одежда, но и аксессуары пополнились модными стегаными моделями.
Особенно стильно смотрится панама, выполненная в кожаном варианте.
Котелок в стиле верховой езды
Если нравятся небольшие шляпки, которые идеально держат свою форму, то стоит присмотреться к трендовым головным уборам фасона «котелок».
Эти стильные фетровые шапки с узким козырьком напоминают головные уборы, которые надевают при верховой езде.
Кожаная фуражка
Это очень популярный и стильный головной убор на осень и зиму. В моде будут контрастные фуражки, с необычной фактурой или же принтом.
Однако самым лучшим вариантом будут кожаные модели черного цвета.
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