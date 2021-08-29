 

Подойдут и для нашей осени: попробуйте лучшие приемы скандинавского стиля

29.08.2021, 19:32, Разное
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Устали от минимализма и хотите этой осенью окунуться в эстетику контрастов? В этой статье мы расскажем о скандинавском стиле. Скандинавские модницы любят комбинировать в своих образах вещи, которые на первый взгляд совершенно не сочетаются, и чудесным образом получают цельный и стильный лук. Ниже представлены знаковые вещи, которые есть у каждой скандинавский модницы.

Массивные кроссовки

Звезды скандинавского стрит-стайла не боятся сочетать массивные кроссовки с платьями и офисной одеждой. Если лодочки вам кажутся чересчур скучной опцией, надевайте удобную спортивную обувь, в которой можно без проблем ходить весь день.

Вязаная жилетка

Именно вязаные изделия всегда были отличительной особенностью скандинавского стиля. Теплые свитера и жилетки спасут от самого лютого холода.

Если вы не хотите расставаться с любимой легкой блузой даже холодной осенью, просто надевайте сверху вязаную жилетку.

Предпочтительны модели ярких расцветок. Обратите внимание на жилетки с красочными узорами и градиентным мохером. Яркая жилетка отлично смотрится с водолазками, блузами и рубашками базовых расцветок.

Платья с объемными рукавами

Платья с пышными рукавами – отличительная черта скандинавского стиля. Они отлично подходят как для жаркой, так и для прохладной погоды. Так, осенью под такое платье-парашют можно надеть тонкую водолазку или джемпер из кашемира.

Жакеты ярких расцветок

Чтобы добавить образу изюминку, скандинавские модницы надевают жакеты ярких расцветок: алые, желтые, изумрудные. Если хотите выделиться из толпы, выбирайте жакеты из лакированной кожи и прочих блестящих материалов.

Красочный тренчкот

Стилисты твердят: поселите в своем гардеробе базовое бежевое пальто – оно никогда не выйдет из моды. Скандинавские девушки к рекомендациям прислушиваются, но делают по-своему. Они предпочитают тренчкоты и пальто ярких расцветок.

Особенно популярна верхняя одежда в стиле пэчворк. Пальто с контрастными вставками отлично сочетается с любыми базовыми вещами. На теплый сентябрь лучше обзавестись кардиганом нескучной расцветки или с принтами.

Длинный вязаный шарф

В осенний период крайне важно защищать шею от холода. Дополняйте свои образы длинным вязаным шарфом. Его можно повязать на шее по типу хомута – и никакие холода не страшны!

Обувь на массивной подошве

Если французский стиль воспевает женственность во всех ее проявлениях, то скандинавская мода добавляет к женственности еще и щепотку практичности. Сапоги на толстой подошве – идеальный вариант на осень. Никакие лужи не страшны, если на ваших ногах обувь на массивной подошве.

Сочетать такие сапоги можно как с женственными платьями, так и со спортивными брюками. Обувь на массивной подошве хорошо подходит как к классическому тренчу, так и к укороченной дутой куртке.

Блузы с большим воротником

Для создания романтичного образа с ноткой деревенского шика скандинавские модницы советуют обзавестись блузой с большим воротником. Такую блузу можно носить как с короткой юбкой, так и с базовыми джинсами или сарафанами. Особенно хороша одежда в нежной бежевой гамме.



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