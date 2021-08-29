Тренды, которые искажают фигуру: что делать, если так хочется выглядеть модно

Некоторая одежда словно создана для того, чтобы испортить фигуру. Некоторые предметы гардероба смотрятся настолько несуразно, что их не стоит надевать. К другой категории относятся вещи, которые в большинстве своем носят неправильно, искажая при этом силуэт. Речь идет об одежде свободного кроя, когда свободный низ сочетается с таким же объемным верхом. В итоге получается бесформенный силуэт без намека на женственность. В этой статье мы расскажем, какие вещи искажают силуэт, а также дадим советы, как довести свой образ до совершенства.

Платья бэби-долл

Мини-платья с пышной юбкой уместны для модниц юного возраста. Но на возрастных женщинах они смотрятся несколько несуразно , как отчаянная попытка вернуть уходящую молодость и казаться младше. Повернуть время вспять не получится, но омолодить образ помогут платья длины миди или даже макси ярких расцветок и с интересными драпировками.

Контрастные легинсы и носки

Надев черные легинсы и белые носки, вы визуально “порежете” силуэт. Лучше подбирать носки и обувь в тон, чтобы казаться выше.

Брюки, заправленные в сапоги

Если вы заправите коричневые брюки в черные сапоги, то визуально “разорвете” фигуру и будете казаться ниже. Чтобы избежать этой проблемы, подбирайте обувь в тон брюк. Так силуэт будет выглядеть цельно.

Кроссовки и спортивные брюки

Если сочетать спортивные брюки свободного кроя и массивные кроссовки, образ получится чересчур грузным. Между обувью и брюками нужно сделать небольшой зазор, чтобы открыть щиколотку. Так визуально вы вытянете силуэт и придадите ему легкости.

Болеро

Болеро уже давно не в тренде. Визуально этот предмет гардероба разделяет силуэт на две части, подчеркивает большой живот и укорачивает ноги. Болеро можно заменить пиджаком либо кардиганом. Эти вещи вытягивают силуэт и визуально делают вас выше.

Большой костюм

Костюм мужского кроя с объемным пиджаком и свободными штанинами смотрится, словно вы его взяли с чужого плеча. Чтобы придать силуэту гармоничные очертания, закатайте рукава, открыв кисти рук. Не стоит сочетать гипертрофированно большой костюм с закрытой обувью. Лучше сочетайте его с открытыми босоножками на тонких перемычках.

Платье с длинным рукавом

Часто платья свободного кроя с длинным рукавом искажают силуэт и напоминают ночную рубашку, особенно в паре с обувью на плоской подошве. Лучше подвернуть рукава, а талию подчеркнуть поясом. С помощью такого нехитрого приема платье не смотрится так расслабленно, как одежда для сна.

Широкие плечи, узкий низ

Непропорционально смотрятся комплекты, в которых пиджак с подбитыми плечами сочетается с облегающей юбкой, создавая фигуру по типу перевернутого треугольника. Гораздо лучше смотрится образ с пышной плиссированной юбкой и акцентированной талией.

Многослойный оверсайз

Обилие вещей свободного кроя часто смотрится неопрятно. Если вы любите оверсайз, который до сих пор находится в списке трендов, выбирайте одежду, которая хорошо держит форму и пошита из качественных материалов. Также не забывайте открывать щиколотки и запястья.

Что еще не рекомендуется носить, чтобы не искажать свою фигуру? В список попадают:

Укороченные брюки. Их можно надевать только высоким стройным дамам. Низкорослых девушек они визуально делают еще ниже.Асимметричный подол юбок и платьев. Такой фасон визуально укорачивает ноги и делает объемнее бедра.Блузы с баской. Они тоже подходят только стройным. Если у вас есть лишние кг, баска визуально сделает вас еще полнее.Брюки с низкой посадкой. Они неудобны в носке, а также искажают фигуру, делая туловище длиннее, а ноги короче.Рукава “летучая мышь”. Визуально они делают фигуру бесформенной и грузной.