Они любят холод: какие цветы посадить осенью, чтобы любоваться цветением весной

Растения на приусадебном участке являются истинным его украшением, так как выглядят красочно, ярко и роскошно. Чтобы весной в саду буяли красивые цветы, стоит выбрать морозостойкие сорта и посадить их в августе. Вот несколько красивых и неприхотливых растений.

Анемона японская (главное фото)

Этот сорт анемоны очень быстро разрастается в пышные кусты высотой до 150 см, которые хорошо себя чувствуют в полузатененных местах. Почву предпочитают рыхлую. Растения засухоустойчивые и неприхотливые в уходе. Не переносят застоя влаги в почве. На зиму всю надземную часть нужно срезать до земли.

Иберис вечнозеленый

Это красивое и неприхотливое вечнозеленое растение. Во время цветения кустик выглядит просто потрясающе, так как он густо усеян белоснежными цветками. Это растение может переносить морозы до 30 градусов, поэтому на зиму его укрывать совершенно не обязательно. Иберис вечнозеленый хорошо себя чувствует как на солнце, так и в полузатененных местах.

Зацветает он в мае и цветет на протяжении 3 недель. Иберис красиво выглядит с весны и до осени. После цветения остаются зеленые кустики.

Иберис может расти на любой почве, даже бедной и каменистой, самое главное, чтобы она была достаточно рыхлой. Это засухоустойчивое растение, поэтому оно не нуждается в частых поливах.

Морозник

Это вечнозеленые и неприхотливые многолетники, которые стоит высадить в августе. Растение цветет вместе с первоцветами в одно и то же время. Высота морозника находится в пределах 40 см.

Сейчас выведено много сортов с разнообразными расцветками и формой цветков. Морозники красиво смотрятся на фоне первоцветов. Даже после того как отцветут, они хорошо выглядят за счет своей декоративной листвы. Морозники лучше всего растут в затененных местах сада. Предпочитают рыхлую и питательную почву с нейтральной реакцией рН.

Кореопсис мутовчатый

Это очень красивый, неприхотливый многолетник. Он выглядит как аккуратный ажурный кустик. Цветет кореопсис с июля до сентября.

Лучше высаживать на солнечных участках с рыхлой почвой, где не застаивается влага. В конце лета ростки хорошо приживаются на новом месте. Это засухоустойчивое растение, но в первое время после высадки саженцев их нужно поливать. На зиму кореопсис полностью обрезают.

Фиалка садовая Веснушка

Это красивое декоративное растение совершенно неприхотливо и может расти на любой садовой почве.

Высота фиалки – около 15 см. На растении появляются цветки с белыми точками и крапинками на лепестках. Хорошо чувствует себя в полузатененных и затененных местах. Нормально зимует без укрытия.

Василистник

Во время цветения это растение выглядит, как воздушное облако. Это неприхотливый цветок высотой до 2 метров. Однако есть также и низкорослые сорта.

Цветет с июня по август. Цветки могут быть обычными или махровыми. Растение предпочитает солнечные места. В южных регионах лучше всего высаживать его в полутени.

Несмотря на то что растение влаголюбивое, оно не выносит застоя влаги в почве. У василистника ползущая корневая система, а при правильном уходе куст быстро разрастается.

Флокс растопыренный

Это растение будет радовать своим обильным цветением и прекрасным ароматом. Оно хорошо чувствует себя на солнце и полутени.

Флокс неприхотливый, но предпочитает умеренный полив. Почва требуется рыхлая и питательная. Также периодически нужно вносить подкормки.

Дороникум

Это неприхотливый морозостойкий многолетник, цветущий яркими ромашковидными соцветиями.

Цветет с середины мая на протяжении 30 дней. После этого вся надземная часть отмирает. Отлично растет на солнце в рыхлой, хорошо дренируемой почве.

Рябчики

Эти растения цветут в течение продолжительного времени. Рябчик имеет красивые крупные цветки.

Любит влажные почвы и небольшое затенение. Хорошо себя чувствует в тени от деревьев. Цветет с апреля и по июнь.

Бурачок

Это неприхотливое растение с небольшими белыми, желтыми или лиловыми цветками, собранными в кисти.

Бурачок предпочитает рыхлую почву и затененные участки. Отлично смотрится на бордюрах и газонах.