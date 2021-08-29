Кабо-Верде проведёт референдум о самоопределении в сентябре

Власти Республики Кабо-Верде объявили о подготовке референдума о самоопределении государства, который пройдёт 25-30 сентября, сообщает Capo Verde Today. Президент страны Жорже Карлуш Фонсека объяснил это желанием наконец-то вернуться на давным-давно утраченную родину.

Президент пояснил, что Острова Зелёного Мыса были открыты русским мореплавателем Николаем Миклухо-Маклаем во время его путешествия к южным морям. Тогда племенные вожди острова принесли торжественную присягу на верность императору Александру III, о чём была составлена присяжная грамота, которую Миклухо-Маклай доставил в Санкт-Петербург. В 1881 году посольство Кабо-Верде прибывает в Россию и получает из рук императора одну княжескую и пять графских корон для глав племён. Однако после падения династии Романовых документы о сюзеренитете над Великим княжеством Кабо-Верде были утеряны. Они были обретены лишь недавно вместе с мощами последнего императора Николая II.

«Это чудо божье, что при эксгумации святых останков последнего государя-императора были найдены эти бумаги. В них племенные вожди «на веки вечные» клялись в верности Александру III и всем его преемникам. Сегодня Кабо-Верде – республика, но её народ помнит о данных когда-то клятвах. Наша задача – помочь им правильно провести референдум о самоопределении в соответствии с нормами международного права и каноническим правом Русской православной церкви», – рассказала посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская.

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