Тренд, который никогда не выйдет из моды: как вписать дерево в интерьер своей кухни (советы и идеи дизайнеров)

При обустройстве кухни своей мечты многие добавляют в свой интерьер блестящую мраморную плитку. Однако не менее интересного и гармоничного результата можно достичь при использовании натурального дерева. Этот материал отлично смотрится практически в любом доме. Вот некоторые советы относительно того, как можно вписать деревянные детали в интерьер.

Поиграть с разными цветами морилки для дерева (главное фото)

Если хотите сделать свою кухню с деревянными элементами более динамичной, эффектной и текстурированной, стоит подумать о том, чтобы нанести слоями различные варианты морилки для дерева. Нужно сделать более светлым пространство около кухонного острова, а также более темными – полки и столешницу. Если вы беспокоитесь относительно того, что пространство будет сильно перегружено, то стоит ограничить свою палитру небольшим диапазоном оттенков.

Придерживаться единого цветового решения

Это самый простой способ обустройства пространства кухни. Нужно использовать покрытие одного цвета для отделки всего пространства от потолка до пола.

Естественно, этот оттенок не должен быть единственным в интерьере. Можно несколько разбавить его другими тонами при помощи столешниц, техники и иных деталей, которые помогут добавить контраст.

Выбрать твердые породы дерева

Полы, выполненные из твердых пород древесины, на кухне совсем не редкость. На самом деле, это достаточно хороший дизайнерский прием, который поможет сделать пространство более стильным и гармоничным.

Сделать кухню еще более эффектной поможет паркет с ярким рисунком. Один из самых лучших вариантов – шеврон, однако также отлично смотрится мозаичный паркет или елочка.

Деревянные барные стулья

При проектировании кухни не стоит сосредотачиваться исключительно на конструктивных элементах, в частности таких как встроенные полки и шкафы.

Стоит подумать и о других предметах в своем пространстве. Стоит подобрать красивые и эффектные барные стулья. Деревянная мебель точно станет центром внимания.

Окрасить деревянные поверхности в интересные тона

Когда дело доходит до выбора морилки, то коричневый цвет является не единственным хорошим вариантом.

Можно добавить черные тона. Также гармонично будут выглядеть серые, мятные, нежно-голубые оттенки и многие другие цветовые варианты.

Обрамление дверей и окон деревом

Если хочется привнести больше экологичности в пространство дома, то стоит использовать деревянные двери и окна. Они выглядят красиво, стильно и гармонично.

Сочетать стены, обшитые деревом, с красивым плиточным фартуком

При использовании для обшивки стен деревянных панелей стоит добавить общему пространству немного яркости.

Для этого следует красиво оформить кухонный фартук и сделать его довольно ярким. Это поможет привнести в интерьер дома особую теплоту и сделать его более эффектным.

Использовать деревянные панели для потолка

Если вы хотите несколько переосмыслить внешний вид пространства дома, стоит подумать о том, чтобы использовать деревянные панели самыми необычными способами.

Вместо того, чтобы облицовывать полы и стены этим материалом, можно использовать его для потолков.

Покрыть вытяжку деревом

Не обязательно придерживаться классического металлического кожуха вытяжки.

Вместо этого можно использовать деревянные материалы для обшивки поверхности. Стоит выбирать цвет древесины, которая будет идеально подходить под оттенок шкафчиков.

Сохранять палитру изящной

Дерево является универсальным материалом, который сочетается с различными цветовыми решениями.

Любое дерево будет очень красиво выглядеть на фоне кристально белых стен, декора и оборудования.