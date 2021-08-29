Он не может проводить время без вас: как понять, что парень готов к отношениям

Знаете ли вы, в чем отличия ментально взрослого парня о того, кто только притворяется таковым? Существуют верные способы, которые позволят вам безошибочно понять, что ваш поклонник действительно готов к серьезным отношениям.

При знакомстве молодые люди хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле. И это вполне объяснимо – ведь никто не хочет быть отвергнутым. Но что, если притворство зашло слишком далеко и мужчина любит вас только на словах?

Он помогает вам стать лучше

Ментально взрослый партнер никогда не будет конкурировать со своей избранницей. Напротив, он помогает стать вам лучше, заботится о вас, радуется, если вы достигли определенных высот в профессиональной сфере. Парень, который притворяется серьезным, будет воспринимать вас как конкурентку.

Ну а чтобы вы не расправляли крылья слишком широко и гордо, такой будет всегда твердить вам, что вы недостаточно хороши (красивы, умны). Но как бы вы ни старались соответствовать практически недостижимым стандартам, этого всегда будет недостаточно. Избранник, выдвигающий условия, не помогает вам стать лучше, а, наоборот, мешает.

Отсутствие контроля и полное доверие

История знала немало случаев, когда мужчины после свадьбы запрещали своим женам работать. Это было необходимо, чтобы получить над своими вторыми половинками тотальный контроль. Если вы чувствуете, что ваш избранник еще до свадьбы пытается вас контролировать, бегите от него без оглядки.

Дальше будет только хуже. Ментально незрелые личности боятся утратить контроль над ситуацией. Вот почему они запрещают своими избранницам встречи с друзьями и родственниками. Вот почему они хотят находиться рядом с партнершей 24 часа в сутки.

Повзрослевший мужчина знает, что каждому человеку необходимо личное пространство и время для своих любимых увлечений. Такой действительно готов к серьезным отношениям, ведь он не воспринимает девушку как свою собственность. Он никогда не будет читать переписки в вашем телефоне, не станет контролировать время ухода и прихода, не приставит за вами сыщика. Готовый к отношениям парень полностью вам доверяет.

Он не обесценивает ваших заслуг

Готовый к отношениям парень будет высоко ценить ваши заслуги. Домашние дела для него не являются сугубо женской прерогативой. В семье, где оба работают, бытовые хлопоты тоже распределены поровну. Или хотя бы оба берут на себя то, что лучше всего получается.

Парень, который ментально зрелый только на словах, выдаст себя тем, что будет обесценивать ваши заслуги. Он с большим удовольствием скинет на вас все бытовые хлопоты со словами: “В этом нет ничего сложного” или “Это не мужское дело”.

Любое ваше действие неготовый к серьезным отношениям мужчина будет подвергать сомнениям и критике. Ну а если вы захотите поделиться с таким своими планами или мечтами, все они будут жестоко высмеяны. Чтобы вы не возвращались к этой идее впредь, он будет бросать вам установку: “Все равно у тебя ничего не получится”.

Он интересуется вашей жизнью

Готовый к серьезным отношениям парень интересуется тем, что происходит в вашей жизни. Он знаком с вашими друзьями, родственниками, заботится о вас, хочет понять вас глубже. Притворяющийся парень лишь обозначает свой интерес. Как только он получит от вас то, что ему было нужно, этот интерес мистическим образом испарится.

Он отвечает за свои поступки

Ментально зрелые личности привыкли отвечать за свои поступки. Даже если между партнерами возникает конфликт, они пытаются побороть негативные эмоции и прийти к компромиссу.

Парень, который в действительности еще не готов к серьезным отношениям, всегда будет обвинять избранницу во время ссоры. Такой молодой человек ищет виноватых вокруг себя, но никогда не признает своей ошибки.