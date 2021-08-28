Красивую юбку-солнце легко сшить своими руками. Подойдет и для школьниц, и для взрослых: следуем простой инструкции

Юбка-солнце смотрится необычайно эффектно и элегантно. Этот фасон не подвержен влиянию моды, гармонично вписывается в любой стиль и подходит как маленьким девочкам, так и школьницам, взрослым женщинам.

Такую юбку довольно-таки просто сшить своими руками. Работа не займет много времени и не потребует наличия особых практических навыков в рукоделии. Сшить юбку сможет даже новичок, а справиться с работой поможет инструкция, изложенная в статье.

Что потребуется для пошива юбки?

Для того чтобы самостоятельно сшить юбку-солнце, понадобится следующее:

ткань, длина отреза от 1 до 2 метров при максимальной ширине;эластичная лента или широкая бельевая резинка;швейные принадлежности и машинка;бумага для создания шаблона;карандаш, линейка и портновский циркуль или предмет, который можно применить для построения окружности;утюг и гладильная доска;удобное место для работы.

Для пошива юбки можно использовать любую ткань. Выбор материала напрямую зависит от того, для каких целей шьется изделие. Если вам нужна легкая повседневная летняя юбка – нужно выбрать хлопок, лен, сатин или вискозу. Для нарядной длинной вечерней юбки отлично подойдет шелк. Если нужна юбка для того, чтобы носить ее в школе или на работе, есть смысл выбрать тонкую шерсть.

Весьма оригинально смотрятся юбки, сшитые из денима и отделанные кружевом. Иными словами, этот фасон универсален, изделие можно сшить из любого материала.

Этап первый: снятие мерок

Как правило, именно необходимость в снятии мерок отпугивает многих новичков в рукоделии от самостоятельного пошива юбок. Действительно, если вы собираетесь сшить зауженную классическую юбку, облегающую фигуру, снять мерки будет довольно-таки сложно.

Но для пошива юбки-солнце потребуется снять только две мерки. Понадобится измерять объем талии и определить длину юбки. Такой задачей с легкостью справится даже тот человек, который никогда в жизни не снимал мерок для пошива вещей.

Важный момент: поскольку вы шьете юбку с эластичным поясом, то к снятой с талии мерке нужно прибавить 10-15 см. Другой вариант – использовать в качестве мерки не величину объема талии, а обхват бедер.

Этап второй: создание выкройки

Раскроить материал можно и без наличия бумажного шаблона. Но с выкройкой работать более удобно, особенно тем, кто шьет редко.

Бумажный шаблон для раскроя ткани под юбку-солнце представляет собой ¼ или ½ от полного круга. Работать с выкройкой в половину круга более удобно.

Полный шаблон состоит из двух окружностей. Маленькая равна мерке, снятой с талии. От этого круга откладывается отрезок-радиус, равный длине изделия. Разумеется, вторая окружность проходит через концы отрезков-радиусов.

Полный шаблон похож на гигантскую резинку для волос из ткани. Для раскроя материала понадобится половина полного шаблона или его четверть. Для пояса шаблон создавать нет необходимости, поскольку эта деталь – простая прямоугольная полоса.

Важный момент: выкройку можно сделать на газетных листах, склеенных между собой.

Этап третий: раскрой материала

Этот шаг потребует аккуратности и удобного рабочего места.

Сделать требуется следующее:

сложить отрез ткани пополам, изнаночной стороной наружу;сколоть материал портновскими булавками, чтобы предотвратить скольжение ткани;разместить на материале шаблон (1/2 круга) и приколоть портновскими булавками;обвести шаблон по контуру;повторить обрисовку, добавив припуски на швы;снять с ткани бумажный шаблон и раскроить материал.

После этого следует выкроить пояс. На ткани нужно начертить широкую прямоугольную полосу, ее длина должна соответствовать размеру талии с добавлением припусков на швы. После раскроя на руках окажутся две детали – большой круг и прямоугольная полоса.

Этап четвертый: создание пояса

На этом шаге работы потребуются гладильная доска и утюг. Также может пригодиться пульверизатор с водой, если в утюге нет функции отпаривания.

Сделать нужно следующее:

подогнуть края детали пояса, приблизительно на один сантиметр;зафиксировать положение материала, прогладив утюгом;сложить деталь пояса вдоль, совместив подогнутые края;зафиксировать сгиб ткани, прогладив утюгом.

Важный момент: если вам неудобно фиксировать ткань при помощи утюга, то это вполне можно сделать, сметав материал или же использовав портновские булавки.

Этап пятый: пошив юбки

Пошив изделия не займет много времени, но потребует аккуратности. Начинать работу нужно с оформления пояса. Без сметки на этом шаге не обойтись, поэтому нужно подготовить удобную швейную иглу и нитки.

Сначала следует совместить лицевую сторону поясной детали с изнаночной стороной юбки.

Один из подогнутых краев поясной ленты и срез внутреннего круга пояса должны совпасть. Детали нужно соединить, сметав их между собой. Выполнять сметку необходимо очень аккуратно, не допуская стягивания ткани и появления морщин.

Следующий шаг – завершение оформления пояса. Оставшийся свободным край поясной ленты следует совместить с внутренней окружностью юбки. Сделать это нужно таким образом, чтобы оба подогнутых края поясной детали совпали, а круговой срез юбки оказался между ними. Разумеется, следует еще раз выполнить сметку.

Концы поясной ленты следует подогнуть и расположить их так, чтобы один немного находил на другой. Соединять сметкой концы пояса не требуется, нужно оставить свободный просвет для того, чтобы в конце работы вставить резинку или эластичную ленту.

Следующий шаг – работа за швейной машинкой. Пояс нужно пристрочить к юбке, а потом удалить сметку.

Важный момент: если вы шьете юбку из одноцветной плотной ткани, например, из денима, то поясной шов можно превратить в декоративный элемент. Для этого нужно выполнить двойную строчку, настроив шаг машинки на максимум. Если ваша машинка оснащена режимами для вышивания, то вполне можно использовать и их. И, конечно же, в этом случае понадобится использовать красивые фактурные нитки контрастного по отношению к ткани цвета.

Следующий шаг – выполнение подгиба подола. Эта работа потребует большой аккуратности. Сначала подгиб подола нужно сметать и убедиться в том, что ткань не стянута, на ней нет сморщившихся участков. Если все получилось хорошо, нужно прострочить подгиб на машинке.

Работа практически завершена. Остается только вставить в пояс широкую резинку и аккуратно зашить свободный участок вручную.