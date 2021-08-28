Конец лета, начало осени: боди из тюля и туфли с острым носком (чем еще стоит пополнить свой гардероб)

Осенняя аура все отчетливее витает в атмосфере. Это означает, что нам пора заняться утеплением. Гардероб переходного периода обойдется без традиционных атрибутов поздней осени – свитеров и дутых курток. Главными хитами сентября станут тренчи, ковбойские сапоги, мешковатые брюки карго и боди из тюля. Поговорим о трендах подробнее.

Классический тренч

Если вы пристально следите за модой, наверняка минувшей весной в вашем гардеробе появился классический тренч бежевого или песочного оттенка. Если таковой вещи нет, за последние августовские дни необходимо восполнить этот пробел. Первые холода подберутся незаметно. Ну а капризы погоды лучше всего встречать во всеоружии.

Классический плащ длиной ниже колена защищает вас от капель дождя и от дуновения ветра. Этот элемент гардероба с помощью пояса отлично моделирует силуэт. Если станет чуть теплее, вы можете расстегнуть плащ, спрятав концы пояса в карманы или повязав их сзади узлом. Это ничуть не испортит восприятие вашей фигуры. Напротив, расстегнутый тренч визуально удлинит силуэт и сделает вас стройнее.

Строгая стилистика плаща добавляет женщине уверенности в себе. Помимо классического бежевого оттенка в моде карамельные и оливковые тона. Носить тренч можно с мини-юбкой, топом и сапогами в гармошку. Также отличным выбором в качестве нижнего слоя будут кожаные брюки сводного кроя, белая блуза и ботинки на грубой подошве.

Ковбойские сапоги

С легкой подачи ведущих дизайнеров казаки этой осенью заполонят улицы наших городов. Причем это будут модели традиционных расцветок, а также более яркие варианты с тиснениями и узорами. Актуальными будут белые высокие казаки и замшевые низкие. На современных ковбойских сапогах встречаются пряжки и бахрома, высота их каблука варьируется от традиционного до самого высокого. Выбор у модниц велик, как никогда.

Носить трендовые казаки можно с кожаными брюками, трикотажем и мешковатыми джинсами. Пока не станет слишком холодно, ковбойские сапоги могут стать частью образа с длинным платьем и блейзером. Судя по всему, казаки этой осенью вытеснят из списка модных предпочтений традиционные ботильоны.

Брюки-карго

Интерес модной индустрии дрейфует от 80-х в сторону ранних нулевых. Стиль милитари, который бал актуален на стыке веков, заслуживает интерес и в наши дни. Совсем недавно мы носили ботинки на шнуровке, и вот теперь очередь дошла до брюк-карго. Эти просторные модели цвета хаки имеют резинку или манжету по нижней кромке. Этой осенью модницы будут носить такие брюки с блузами, рубашками и уютными вязаными свитерами.

В моде карго с накладными карманами. Топ-модель Белла Хадид носит такие в комплекте с черной водолазкой, укороченной легкой курткой и стеганым жилетом. Звезда добавляет изумительный многослойный образ босоножками на тонких ремешках. Также модные брюки можно носить с классическими лодочками. При желании вы можете надеть широкий контрастный ремень.

Боди из тюля

Когда осень только начнется, теплые свитера и водолазки будут еще не уместны. Особенно в пору бабьего лета. С другой стороны, мы уже не сможем носить кроп-топы и футболки. Однако дизайнеры нашли выход, предложив нам на время переходного периода насладиться ношением боди из полупрозрачной тюлевой ткани. Носить эти женственные изделия можно как с мешковатыми джинсами, так и пышными макси-юбками.

Длинные носки

Если вы полагаете, что для колготок в начале осени еще не наступило время, тогда надевайте вместе с обувью на высоком каблуке носки. Это сочетание может быть нетривиальным, если вы соедините белую пару с босоножками или яркую цветную пару с лодочками. Обувь с высокими носками отлично смотрится с миди-юбками или длинными платьями. Как видим, ретро-мотивы получили современное обличие.

Острый нос и V-образный вырез на туфлях

Острый нос обуви зрительно удлиняет ногу. Для достижения наилучшего эффекта дизайнеры предложили нам модели туфель с V-образным вырезом. Этот вариант смотрится необычно, но носится по всем законам современной моды.