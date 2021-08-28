 

Учащихся спортивных классов освободят от сдачи ЕГЭ и изучения иностранных языков

28.08.2021, 19:11, Разное
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Минспорта и Минпросвещения достигли договорённости об облегчении образовательной программы для учащихся спортивных классов и спортшкол и училищ олимпийского резерва. Межведомственная комиссия пришла к выводу, что будущие спортсмены слишком много тратят времени на изучение дисциплин, «знание которых им не пригодится в жизни», а также на подготовку и сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Главная задача, возложенная государством на спортсменов, это успешное выступление на крупных международных стартах. Сегодня им приходится изучать одну и ту же школьную программу, что и обычным школьникам. Нагрузка не идентичная. К тому же, если мы введём бонусы для учащихся, нам удастся заинтересовать молодёжь занятиями спортом. Как минимум, их освободят от сдачи ЕГЭ», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В ведомстве добавили, что будущие спортсмены смогут поступить в вузы без участия во вступительной кампании. Для них будут выделены квоты. Ещё одним приятным бонусом для этой категории учащихся станет освобождение от обязательного изучения иностранных языков. Автором инициативы выступило Минспорта.

«Когда наши спортсмены знают английский язык, к ним постоянно подходят с предложениями из других стран. Поэтому Минспорта хотело бы такие контакты предотвратить. Запретить мы никому ничего не можем, но поспособствовать тем или иным процессам обязаны», – сказал министр спорта Олег Матыцин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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