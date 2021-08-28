Самые лучшие стрижки для густых непослушных волос: трендовые варианты на осень

Вьющиеся густые волосы – это, несомненно, красиво. Но о том, скольких трудов владелицам подобных шевелюр стоит укротить их, знают немногие. Благо, существуют стрижки, которые помогают облегчить уход за подобной копной и выглядеть при этом стильно и опрятно.

Многослойная стрижка на длинные пряди

Эта великолепная прическа позволяет создать многослойный каскад на прядях, длина которых ниже лопаток. Струящийся водопад локонов создает фактурную прическу, которая красиво обрамляет лицо. Однако за счет большого количества слоев, срезанных на разной длине, можно заметно уменьшить густоту прически, что снизить массу волос и поможет обладательницам густых прядей легче справляться с ежедневным уходом.

Удлиненный боб

Удлиненный боб с длиной по грудь универсален, ведь он подходит для любого типа лица, а аккуратные срезы по внешней части прически помогут держать объем прически под контролем, не добавляя густоты в районе макушки. Эта прическа отлично смотрится в сочетании с челкой-занавесом, но лишь в случае с прямыми волосами. Не стоит отпускать челку, подобную занавесу, если ваши волосы склонны завиваться, это может разрушить гармонию прямых срезов.

Боб по основание шеи

Это вариация удлиненного боба с чуть меньшей длиной. Строгие прямые линии, мягко облегающие овал лица, создают красивый контур и дают возможность убрать излишнюю густоту прядей.

Боб на уровне шеи

Это разновидность классического боба, но длиной до середины шеи.

Боб по челюсть

Эта прическа отлично смотрится как с челкой, так и без нее. Являясь вариацией классического боба, она сочетает все достоинства более длинной стрижки и дает возможность продемонстрировать идеальную линию шеи и плеч.

Каре

Классическое каре с ровными срезами и короткой челкой дает возможность легко усмирить вьющуюся гриву с помощью утюжка и средств для выпрямления. Более короткая длина прядей значительно облегчает уход и укладку даже самых непослушных волос.

Объемная стрижка в стиле Джима Моррисона

Более короткие пряди на макушке и удлиненные локоны нижнего слоя в сочетании с мягкой челкой дают возможность подчеркнуть красоту естественно вьющихся волос.

Такая стрижка за счет многослойности помогает убрать излишнюю густоту и облегчить уход за непослушными прядями.

Пикси

Отличным решением для очень густых волос станет бунтарская пикси. Этот вариант ультракороткой прически отлично смотрится с любым типом лица, открывает линию скул и дает возможность акцентировать внимание на глазах. Короткая длина прядей решает проблему вьющихся волос. Уход за такой прической очень прост и не вызывает затруднений.

Короткие зачесанные пряди

Ультракороткие пряди зачесаны назад в сочетании с бритым затылком и висками. Конечно, бритые виски и затылок подойдут далеко не всем модницам, но такой вариант прически позволяет кардинально решить проблему густых вьющихся волос самым радикальным способом.

Если резюмировать, то для густых вьющихся волос станут хорошим решением многослойные стрижки, которые помогут убрать лишний объем.