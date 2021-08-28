Чтобы быть в тренде, не нужно идти в салон: как сделать простой модный маникюр

Красивые ногти в осенних оттенках отличаются более сдержанной палитрой цветов и минималистичным дизайном. Но это не означает, что осенний маникюр должен быть скучным и практичным, а не изысканным и оригинальным. Предлагаем рассмотреть самые свежие варианты оформления ногтей для осеннего лука.

Домашний маникюр

Прошлогодняя самоизоляция дала возможность многим девушкам освоить новые навыки, один из которых – маникюр. Почему эту привычку стоит сохранить и после карантина?

Во-первых, выполнять маникюр самостоятельно намного экономичнее, чем посещать салон.

Во-вторых, научившись один раз выполнять все этапы ухода за ногтями, захочется экспериментировать с формой и цветом самостоятельно.

В третьих, вы всегда сможете поменять цвет покрытия в удобное для вас время, не ориентируясь на запись к мастеру.

Представляем простые варианты нейл-арта для самостоятельного выполнения.

Нюдовый тон и золотая фольга

Это очень простой вариант оформления. Он подойдет как для офиса, так и для неформального мероприятия. Руки с таким маникюром смотрятся нежно и очень свежо.

Натуральный тон и яркие цвета

Неоспоримый плюс такого маникюра в том, что он очень долго не надоедает. Яркие ногти компенсируются сдержанным дизайном и ненавязчивым оттенком подложки. Такой маникюр станет универсальной заменой сложному графическому оформлению ногтей.

Нежный френч

Естественный прозрачный тон оформления ногтей разбавляет тонкая, но очень яркая полоска. Несмотря на сочные оттенки цветных лаков, в целом такой вариант френча выглядит спокойным и сбалансированным.

Еще один великолепный вариант френча – это разноцветные вертикальные полоски и прозрачная основа. Узкая кайма компенсирует натуральный цвет ногтевого ложа. Вертикальные полоски, выполненные через равные промежутки, задают ритм всему дизайну. Такое оформление максимально естественно и невероятно просто в выполнении. Одновременно с этим такой маникюр не кажется небрежным и слишком простым.

Монохромная асимметрия

Нежные нюдовые оттенки подложки для оформления ногтевого ложа компенсируются черно-белой геометрией асимметричного рисунка. Привлекательный, очень простой в исполнении, но такой аристократичный маникюр отлично смотрится как с джинсами, так и со строгим классическим костюмом.

Фактурный дизайн

Особенность осеннего маникюра – это сдержанные, но глубокие тона лаков и такой же простой, но эффектный дизайн. Что может быть лучше сочетания насыщенно-розового (но не пинк, а насыщенный пыльно-розовый) с фактурной персиковой насыпкой. Такой дизайн можно создать при помощи сыпучей акриловой пудры, которую наносят на свежий слой гель-лака и сушат в лампе уже с насыпкой. Благодаря разнообразию фракций можно создать как совсем легкий дизайн, так и очень фактурный. Кроме того, акриловая пудра может содержать блестки, что придаст маникюру загадочное мерцание. Бесспорным плюсом такого дизайна станет то, что на него не нужно наносить финишный слой топа.

Минимализм и геометрия

Максимально минималистичный дизайн привлечет всеобщее внимание к вашим ногтям. Простые черные точки и тонкие линии, нанесенные поверх молочно-белого фона, это прекрасное решение для осеннего маникюра. Важно и то, что с выполнением такого дизайна справится даже самый неопытный новичок в сфере нейл-арта.

Черно-белая классика и абстрактные рисунки

Матовый черно-белый маникюр можно разбавить асимметричным графическим дизайном в абстрактном стиле. Такое оформление ногтей очень просто выполнить без посторонней помощи. Если скомбинировать матовое и глянцевое финишные покрытия, то можно добавить изюминку, играя на разнице фактур финиша.

Гель-паутинка

Гель-паутинка не является новинкой в нейл-дизайне, но его применение способно освежить даже самый незамысловатый оттенок покрытия. Добавьте к паутинке золотую или серебряную фольгу. Все. Невероятно красивый дизайн готов буквально за минуты. Можно обыграть цвет подложки, используя паутинку разных оттенков. Можно добавить цвету фактуры, взяв паутинку в тон основы.

Независимо от того, какой тон маникюра вы предпочитаете для выполнения осеннего маникюра, старайтесь избегать сочетания слишком ярких красок. Осень – это время сдержанных тонов и глубоких оттенков, а не цветового калейдоскопа.