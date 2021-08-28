Крабик из 90-х вернулся: делаем простую, но модную прическу с ним на примере звездных блогеров

Крабик вернулся в моду. В 90-х этот аксессуар был очень популярным среди стильных представительниц прекрасного пола того времени. Все возвращается на круги своя. Одна из главных преимуществ этой тенденции заключается в том, что в ней используются много разных стилей. Очень легко найти ту прическу, которая вам подойдет.

Сегодня вы узнаете, как добавить вашему образу некой изюминки, на примере популярных блогеров.

Классическая прическа

Эта прическа подойдет для тех, у кого нет челки. Просто соберите назад ваши волосы и закрепите их крабом. Но не собирайте полностью локоны. Оставьте нижнюю часть распущенной, как показано на фотографии ниже.

Это прическа действительно освежает образ. Смотрится она аккуратно. Особенно она отлично подойдет под летние и осенние наряды.

Итальянский пучок

Чтобы облагородить ваш образ, сделать его стильным и элегантным, попробуйте этот вариант. Для того чтобы сделать итальянский пучок, вам необходимо собрать ваши волосы в конский хвост, а затем прокрутить и закрепить заколкой с зажимом на макушке.

Свободные пряди спереди придают образу более непринужденный вид.

Низкий пучок

Знаете, в чем заключается преимущество крабика? Как бы вы ни собрали ваши волосы, после закрепления заколкой получится отличная стильная прическа всего за пару минут, как на примере ниже.

Образ получился очень стильным за счет некой небрежности, но в то же время собранности на волосах.

Пучок с заколкой-цветком

Чем больше у вас волос, тем больше должна быть заколка, чтобы ваши локоны хорошо держались.

Нам очень понравилось это решение для густых волос, с макси-заколкой в ​​виде цветка, собирающего волосы в небольшой бантик.

Бублик

Для тех, у кого очень длинные волосы, такая прическа может стать отличным решением многих проблем.

Вам нужно собрать волосы в низкий хвост, а затем закрутить его в бублик и закрепить на макушке.

Пучок балерины

Такую прическу также можно дополнить заколкой с зажимом. Оттолкнитесь от привычных классических крабов и попробуйте поэкспериментировать с заколками с крыльями бабочки или в форме цветов.

Вам просто нужно зачесать назад руками пряди, собрать волосы в средний хвост, закрутить его и зафиксировать конец крабиком.

Низкий хвост

Такой особенной заколки более чем достаточно, чтобы сделать прическу очень легкой и привлекательной.

Вам просто необходимо собрать низкий хвост и подобрать необычный крабик, подходящий вашему образу. Особенно хорошо такая прическа будет смотреться на следующий день после завивки ваших волос.

Растрепанная коса

Для тех, кто умеет заплетать косы, эта прическа идеальна.

Вам нужно сделать косу голландского типа. Она не должна быть туго затянута на макушке. Соберите косички с двух сторон, а затем посередине закрепите заколкой. Можно подобрать точно такую же, как на фото выше.

Цветные заколки

Цветные мини-заколки тоже сейчас в тренде. Они придают вашему образу некого шарма и детской наивности. Вы даже можете использовать не одну, а даже несколько заколок с зажимами. Экспериментируйте и будьте в тренде. Очень надеемся, что данная статья была вам полезна.