Как сделать юбку с запахом и красивым вырезом. Очень элегантная модель (инструкция для новичков)

Я очень люблю шить и посвящаю этому делу все свое свободное время. Мне нравится мастерить стильные вещи своими руками. Они смотрятся оригинально. А самое главное – не требуют практически никаких денежных затрат. К примеру, недавно мне удалось пошить стильную юбку с запахом. Я сама не ожидала, что будет так просто это сделать. Именно поэтому я решила поделиться с вами парочкой секретов. Очень надеюсь, что статья вам поможет.

Как зародилась идея?

Несколько месяцев назад, это было воскресенье, предстояла важная встреча. Я хотела обновить свой гардероб, потому что старые вещи мне, честно говоря, немного надоели. И тогда, чтобы не тратить деньги, я решила, что сама смогу пошить стильную юбку.

Недолго думая, я направилась в местный магазин и купила несколько метров льняной ткани нейтрального цвета. Мне хотелось получить в итоге классическую юбку в сдержанном стиле. Раскрою вам секрет. Хоть мне нравится шить, но у меня нет швейной машинки. Если я шью, то делаю это вручную. Если у вас тоже нет этого важного инструмента, то представьте, что вы знаменитый дизайнер, к примеру, Том Форд. Швейная машинка для таких мастеров – не главное. Вооружитесь фантазией и разберитесь с тем, что вы хотите получить в конечном счете. Просто оберните себя тканью, закрепите, где это нужно, булавками, подшейте необходимые места. И у вас получится нечто потрясающее. Результат превзойдет все ваши ожидания. А теперь перейдем ближе к делу.

Что нам потребуется

Для того чтобы приступить к работе, нужно вооружиться следующим:

льняная или хлопчатобумажная ткань;ножницы;иголка и нитки;пуговицы или заклепки;лента клеевой;булавки.

Размеры ткани зависят только от ваших параметров. Но чем больше вы возьмете, тем лучше. Если вдруг нечаянно испортите отрезок ткани, не беда. Особенно это касается новичков в швейном деле.

Я нарисовала небольшую схему того, как пошить юбку. Все намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Вместо того чтобы застрачивать на машинке края, я использовала клеевую ленту.

Плюс к этому у меня было не так много времени до встречи. Мне хотелось побыстрее завершить свой проект.

Пошаговая инструкция

1. Обрежьте ткань по размеру, как показано на рисунке ниже. Самая сложная часть – это вытачки сзади. Первое, что вам нужно сделать, – обернуть отрезок ткани вокруг себя. Вам необходимо, чтобы сзади все прилегало, а не торчало. И для этого нужно сделать вытачки.

2. Сшейте вытачки, как показано на фото. Я сделала это вручную.

3. Затем проутюжьте.

4. Спинка должна выглядеть у вас точно так же, как на фото ниже.

5. Чтобы создать завернутый край спереди, я просто загнула его, как показано ниже, чтобы получилась закругленная форма.

После этого края я обработала, используя клеевую ленту и утюг.

6. Чтобы сделать кромку, как я уже упоминала ранее, я также использовала клеевую ленту. Профессиональные швеи, читающие этот пост, могут скептически относиться к подобной идее. Но знайте, что у меня все получилось. Эту юбку я ношу по сей день. И даже после стирки ничего не разошлось.

7. Хорошо прогладьте, чтобы ткань, так сказать, склеилась между собой. В конце вы можете пришить пуговицы или заклепки.