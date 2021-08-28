Как понять, что морковь созрела и ее пора убирать с грядок: смотрим на листья

Морковь бывает ранней и поздней. Если урожай первой дачники уже собрали, то вторую в конце августа – начале сентября как раз пора собирать. Эти сорта предназначены для долгого хранения. Чтобы его обеспечить, корнеплоды нужно вовремя и правильно извлечь из земли. Рассмотрим, по каким признакам понять, что морковка созрела. Также узнаем, что с ней после этого делать.

Почему важно собрать морковку вовремя

К середине августа температура резко падает, особенно по ночам. Зелень перестает расти, а корнеплоды начинают брать из земли питательные вещества по-максимуму. Если выкопать морковку раньше времени, она не успеет напитаться нужными ей элементами, будет недозревшей. Такие корнеплоды практически не хранятся, быстро теряют упругость и гниют.

Передерживать в земле морковь тоже не нужно, ведь ее вкусовые качества ухудшаются, а корнеплоды становятся жесткими. Со временем на основном корне начнут отрастать белые дополнительные корешки, что значительно ухудшит вкус моркови. В холоде и повышенной влажности возникают различные грибковые болезни, гнили, особенно после долгих дождей. Морковь от природы морозоустойчива, но в земле держать их при минусовой температуре нельзя. Она после этого долго не пролежит и сгниет.

Признаки созревания моркови

В первые три недели сентября убирают морковку поздних сортов. Желательно сделать это до первых заморозков. Начинайте в сухую и солнечную погоду. Смотрите на нижние листья культуры. Если они пожелтели, то вы затянули с уборкой. Правда, это может быть и признак болезни. Убедитесь, что это не так.

Если на корнеплоде есть тонкие белые корешки, то пора собирать морковку. Особенно спешить нужно, если она растрескалась. Оставлять такие корнеплоды в земле опасно, так как можете потерять весь урожай. Подскажет о сроках уборки и размер моркови. Подкопайте ее и посмотрите на шейку. Ее диаметр должен быть от 4-5 см.

Независимо от видимых признаков, нужно успеть убрать морковь до сезонных дождей. Вода увеличивает риск возникновения болезней культуры. Кроме того, излишки влаги значительно усложнят уборку. Извлекать морковку из липкой грязи сложно и не очень приятно. Потом ее нужно помыть и высушить, что требует особых условий и времени. Грязная морковь хранится плохо, поэтому спешите убрать урожай перед затяжными ливнями.

Техника уборки

Если морковка не слишком крупная, то извлекайте ее из земли руками. Действуйте осторожно, стараясь ничего не повредить. Большие корнеплоды подкопайте вилами или лопатой, потом вытаскивайте за стебли. Для этого хорошо подойдет небольшая лопатка. Конечно, если у вас большая плантация моркови, вам придется потрудиться, но это лучше, чем просто тянуть морковку за ботву и отрывать ее, а потом с трудом извлекать поврежденные корневища.

Если почва слишком сухая, то перед уборкой пролейте ее. Вытаскивать корнеплоды из такой земли тяжело, так как высок риск их повреждения. Как только соберете морковку, аккуратно очистите ее руками от грунта, ботву обрежьте. Сначала можете оставить 2 сантиметра зелени. Когда она подсохнет, удалите остальное. Можно провести обработку срезанных частей корнеплодов мелом.