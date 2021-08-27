 

Юлия Пересильд: “Мое сердце свободно”

27.08.2021, 20:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Личная жизнь известной актрисы театра и кино Юлии Пересильд всегда интересовала публику. Сейчас к ней приковано особое внимание – актриса активно готовится к съемкам фильма “Вызов”, которые пройдут в космосе. Помимо ролей в кино, Юлию часто спрашивают о личной жизни, однако даже в больших интервью она старается обходить тему отношений с мужчинами. Впрочем, многие факты своей биографии актриса никогда не отрицала, а особо громкие сплетни комментировала.

Известно, что у Юлии двое детей – 12-летняя Аня и 8-летняя Маша. Отцом девочек является режиссер Алексей Учитель. Недавно появились сообщения, что Алексей и Юлия теперь только родители, и их больше не связывают романтические отношения. HELLO.RU связался с актрисой, чтобы получить комментарий на эту тему из первых уст.

Мое сердце сейчас свободно, – ответила в беседе HELLO.RU актриса Юлия Пересильд.

Алексей Учитель и Юлия Пересильд с дочерьми, 2017 год

Юлия с дочерьми, 2021 год

Напомним, Пересильд приписывали романы с разными известными мужчинами. В список вероятных возлюбленных актрисы попадали Евгений Миронов, Евгений Цыганов, Владимир Машков и даже Владимир Путин. Несколько лет подряд упорно ходили слухи, будто у Юлии роман с миллиардером Романом Абрамовичем. Те сообщения некоторых СМИ были основаны на комментариях анонимных источников и том факте, что Юлия и Роман появлялись на одних и тех же мероприятиях. Пересильд тогда только иронично прокомментировала сплетни и объяснила, что они с Романом только друзья. Сейчас же актриса снова опровергла все слухи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / Мнение: О настоящей бомбе под нашу Россию

17.07 / Присоединение Донбасса, новый социализм и отмена ЕГЭ: что предлагает россиянам партия Захара Прилепина

11.03 / Снявший «Джона Уика» Чад Стахелски создаст триллер про охоту за военными реликвиями

20.07 / Лолита пешком пересекла белорусскую границу ради выступления на «Славянском базаре»

10.08 / В Китае нашли гигантскую древнюю пирамиду

01.06 / “Я их травмировала”: дети Муцениеце просят ее помириться с бывшим мужем

06.01 / Ученые: Лишний вес матери делает сыновей бесплодными

21.05 / Максим Шугалей назвал главную ценность фильма «Турист»

08.06 / Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс пропустил выпускной после суда родителей

16.08 / В Новосибирске мужчина погиб в результате падения с 18 этажа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика