Юлия Пересильд: “Мое сердце свободно”

Личная жизнь известной актрисы театра и кино Юлии Пересильд всегда интересовала публику. Сейчас к ней приковано особое внимание – актриса активно готовится к съемкам фильма “Вызов”, которые пройдут в космосе. Помимо ролей в кино, Юлию часто спрашивают о личной жизни, однако даже в больших интервью она старается обходить тему отношений с мужчинами. Впрочем, многие факты своей биографии актриса никогда не отрицала, а особо громкие сплетни комментировала.

Известно, что у Юлии двое детей – 12-летняя Аня и 8-летняя Маша. Отцом девочек является режиссер Алексей Учитель. Недавно появились сообщения, что Алексей и Юлия теперь только родители, и их больше не связывают романтические отношения. HELLO.RU связался с актрисой, чтобы получить комментарий на эту тему из первых уст.

Мое сердце сейчас свободно, – ответила в беседе HELLO.RU актриса Юлия Пересильд.

Алексей Учитель и Юлия Пересильд с дочерьми, 2017 год

Юлия с дочерьми, 2021 год

Напомним, Пересильд приписывали романы с разными известными мужчинами. В список вероятных возлюбленных актрисы попадали Евгений Миронов, Евгений Цыганов, Владимир Машков и даже Владимир Путин. Несколько лет подряд упорно ходили слухи, будто у Юлии роман с миллиардером Романом Абрамовичем. Те сообщения некоторых СМИ были основаны на комментариях анонимных источников и том факте, что Юлия и Роман появлялись на одних и тех же мероприятиях. Пересильд тогда только иронично прокомментировала сплетни и объяснила, что они с Романом только друзья. Сейчас же актриса снова опровергла все слухи.