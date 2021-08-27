Как сделать по-настоящему вкусный чизкейк: полезные советы и рабочие лайфхаки

Чизкейк бывает разных форм, с разными основами, начинками, сырами и способами приготовления. Обязательно найдется рецепт для каждого, от классического запеченного до фруктового или даже веганского. Какой бы чизкейк вы ни готовили, ознакомьтесь с этими лайфхаками и советами, которые помогут улучшить ваши домашние творения.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры

Холодные ингредиенты могут вызвать образование комков. Чтобы ваш чизкейк не вышел комковатым и чтобы ингредиенты смешивались плавно, перед приготовлением достаньте из холодильника сыр и яйца и дайте им нагреться до комнатной температуры.

Используйте жирные ингредиенты

Обычно в рецептах чизкейков используются жирные ингредиенты для лучшего вкуса и более кремовой текстуры, поэтому придерживайтесь списка ингредиентов. Если вы хотите не очень калорийный десерт, выберите рецепт, проверенный на нежирных сырах, а не заменяйте компоненты самостоятельно. Замена на продукты с низким содержанием жира может повлиять на конечный результат и привести к получению жидкого или безвкусного торта.

Идеальная основа

Для основы многие используют песочное печенье. Стоит лишь перемолоть его в мелкую крошку в блендере или, положив печенье в полиэтиленовый пакет, измельчить его скалкой. Медленно добавляйте топленое масло, пока смесь не станет напоминать влажный песок, затем переложите в форму для выпечки и придавите. Если смесь слишком рассыпчатая, положите на несколько минут в холодильник для охлаждения масла. Придавите основание ладонью и пальцами, тыльной стороной ложки или стороной стакана.

Смешивайте разные основы

В основе традиционного чизкейка обычно лежит бисквит или печенье, но не бойтесь смешивать их. Попробуйте добавить в базовую смесь специи, например, корицу, измельченные орехи или основу для имбирных пряников.

Не используйте основу

Японский чизкейк представляет собой суфлеобразный вариант без основы. Легкая текстура достигается путем добавления взбитого яичного белка и выливания смеси в форму для выпечки, которую ставят на водяную баню. Затем чизкейк запекается, пока не застынет.

Используйте водяную баню

Один из лучших способов приготовить чизкейк – на водяной бане. Это шаг, которого большинство хозяек отчаянно хотят избежать, но поверьте, дополнительные несколько минут того стоят. Преимуществ много. Во-первых, водяная баня генерирует пар, который помогает предотвратить высыхание и растрескивание чизкейка. Во-вторых, водяная баня удерживает стороны чизкейка от запекания. Это помогает выпекать более равномерно, а также предотвращает появление трещин.

Не допускайте появления трещин на испеченном чизкейке

Не поддавайтесь соблазну открыть дверцу духовки чтобы проверить торт, пока он выпекается. Резкие перепады температуры могут вызвать довольно значительные трещины, которые испортят его внешний вид. Трещины также могут образовываться, когда чизкейк остывает, сжимается и отрывается от краев. Осторожно проведите мастихином по краю формы после выпечки, чтобы избежать этого.

Вы можете добавить травы

Травы могут добавить чудесный аромат сладким блюдам, и они особенно хороши в сочетании с сыром. Например, в рецепте чизкейка с черной смородиной розмарин усиливает сладкий, сливочный вкус десерта.

А можно добавить цветы

Лаванда и розовая вода – прекрасные ароматные дополнения к традиционному чизкейку. Съедобные цветы лаванды или лепестки роз также станут прекрасным украшением и придадут десерту дополнительную привлекательность.

Включите шоколад

Тем, кто любит сладкое, никогда не помешает добавление шоколада. Этот восхитительный десерт поднимает чизкейк на новый уровень. Отличный рецепт, чтобы накормить множество гостей. В смесь для чизкейка добавляют растопленный белый шоколад, а готовый торт украшают стружкой из белого шоколада.

Положите начинку

Использование ягод, измельченных фруктов, кусочков шоколада или орехов для начинки может показаться хорошей идеей, но на самом деле это сильно влияет на застывание чизкейка, делает его жидким. Вместо этого попробуйте добавить слой застывшего джема или желе. Когда вы разрежете десерт, внизу откроется красивый фруктовый слой.

Объедините два десерта в один

Хрустящий топпинг может добавить приятный контраст нежной кремовой текстуре чизкейка. Ягодный чизкейк можно посыпать крошкой из сахара или мюсли.

Создайте мраморный эффект

Создать мраморный чизкейк относительно просто и выглядит он впечатляюще. Он включает в себя осторожное добавление более темной смеси, например, растопленного шоколада, в сырную начинку. Освоив технику, вы можете экспериментировать с множеством различных комбинаций вкусов.

Новый взгляд на классику

Вы легко можете взять классический десерт и превратить его в чизкейк. Можно включить ароматы тирамису, пирога с лаймом, пахлавы или другие.

Приготовьте индивидуальные чизкейки

Если у вас есть набор форм для выпечки, небольшие отдельные чизкейки могут стать прекрасным дополнением к обеденному столу. Эти мини-чизкейки легко приготовить в соответствии с предпочтениями ваших гостей и диетическими требованиями. Вы также можете подавать версии десерта без выпечки, разложенные в бокале для коктейлей.

Готовить чизкейки может быть непросто, но как только вы приготовите такое лакомство, то увидите, что это совсем не так сложно, как казалось. Может быть, на это уйдет немного времени.

Воспользуйтесь этими полезными советами и сделайте лучший чизкейк на свете!