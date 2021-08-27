 

Бывшая жена принца Люксембурга стала мамой в третий раз после выкидыша

27.08.2021, 12:44, Разное
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35-летняя Тесси Антони, бывшая жена принца Люксембурга Луи и, по факту, экс-принцесса, стала многодетной мамой! В крупнейшей частной клинике Хирсланден спустя месяц после свадьбы у женщины родился сын, которому дали имя Теодор. Малыш стал первым общим ребенком Тесси и ее второго супруга, швейцарского бизнесмена Фрэнка Флосселя. У мужчины также есть дочь Джулия, а у Тесси – двое сыновей: 15-летний принц Габриэль и 14-летний принц Ной.

Теодор – здоровый и очень активный малыш. Мы на седьмом небе от счастья, – написала Тесси под первым фото сына в Instagram.

Также Тесси опубликовала видео, на котором их с принцем Луи старший сын, принц Габриэль, объявляет о рождении младшего брата:

Всем здравствуйте! Я очень рад сообщить, что у нас с Ноем и у Джулии теперь есть младший брат Теодор. Он и моя мама сейчас находятся в больнице, с ними все хорошо.

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Публикация от Tessy Antony De Nassau (@tessy_from_luxembourg)

Напомним, в конце февраля влюбленные объявили, что скоро станут родителями, а 23 июля они сыграли скромную свадьбу в Цюрихе, на которой присутствовали только самые близкие, в том числе и сыновья Тесси. Остальные друзья смотрели церемонию по видеосвязи.

Тесси Антони в свое время называли Золушкой. Она родилась в небогатой семье (ее отец был плиточником), но позже Тесси встретила самого настоящего принца – Луи, третьего сына правящих монархов, великого герцога Анри и герцогини Марии Терезы – и в 2006 году вышла за него замуж. У них родилось двое сыновей (12 марта 2006-го родился Габриэль, а 21 сентября 2007-го – Ной), но сказка так и не получила счастливого финала: сначала Тесси потеряла третьего ребенка, а затем, в 2017 году, они с Луи по непонятной причине решили развестись. О выкидыше она смогла рассказать публично лишь через год. Через некоторое время принцесса Тесси начала заново строить свое счастье. С Фрэнком они знакомы много лет, но роман с ним принцесса рассекретила лишь в прошлом году. 

Тесси и Фрэнк

Тесси в день свадьбы, 23 июля 2021 года

Бывший муж Тесси тоже решил двигаться дальше: 6 апреля принц Людовик Люксембургский обручился со своей новой возлюбленной, которую зовут Скарлетт-Лорен Сирг. Для него этот брак тоже станет вторым. Принц Луи – третий сын ныне правящих монархов. Всего у герцогов Анри и Марии Терезы пятеро детей: Гийом, Феликс, Луи, Александра и Себастьян. Сам Луи много лет назад отказался от права на люксембургский престол, но сохранил за собой титул и выполняет лишь церемониальные функции.

Принц Люксембургский Луи и его экс-супруга, принцесса Тесси с сыновьями Габриэлем и Ноем

Сыновья Тесси и принца Луи



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