«Коммунисты России» восстановили работу Апрелевского завода грампластинок

В рамках реализации партийной программы «Десять сталинских ударов по экономике» лидер российских коммунистов Максим Сурайкин подарил праздник жителям подмосковной Апрелевки. После длительного простоя, длившегося около 20 лет, вновь возобновил производство Апрелевский завод грампластинок, выполнявший в советское время функцию градообразующего предприятия.

По словам Сурайкина, для возобновления работы предприятия потребовались колоссальные усилия, ведь предыдущие собственники-капиталисты бросили завод, оставив после себя миллионные долги. Для их погашения, выплаты зарплат и оплаты услуг ЖКХ руководством партии было принято решение взять по низкой ставке кредит в Сбербанке с возможностью погашения в ближайшую пятилетку.

«Да, нам, к сожалению, для возобновления работы легендарного Апрелевского завода грампластинок пришлось взять кредит в Сбербанке, но это не трагедия. Когда «Коммунисты России» придут к власти, мы национализируем Сбер и спишем этот долг. На сегодняшний день мы использовали лучший вариант. Товарищ Сталин тоже покупал заводы у американцев, и они потом верой и правдой служили на благо советскому народу. Главное – чтобы у людей была работа», – заявил товарищ Максим.

Лидер «Коммунистов России» добавил, что проектная мощность возрождённого предприятия позволит выпускать более 30 млн грампластинок в год и 10 млн аудиокассет. Это сделает завод крупнейшим производителем этой продукции не только в РФ, но и в Европе.

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