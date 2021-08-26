 

В Воронежской области арестовали мошенников, шантажировавших региональные власти приездом Мишустина

26.08.2021, 20:31, Разное
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Пресс-служба ГУ МВД РФ по Воронежской области сообщила о задержании двух жителей поселка Кантемировка. Злоумышленники звонили в региональные органы власти и сообщали о планирующемся приезде премьер-министра, вынуждая чиновников тратить деньги на ремонт государственных учреждений.

Мошенники, представляясь помощниками главы правительства, называли дату приезда Мишустина и объект, который он хотел бы посетить. Следователи отметили особый цинизм арестованных, выбиравших заведения, требовавшие наибольших затрат на ремонт и модернизацию. Например, в Приморье “премьер-министр” планировал посетить детский сад с обвалившейся стеной, а в Ульяновске – больницу с неработающим МРТ. Наибольший урон был нанесен бюджету Барнаула. Местным властям сообщили о готовящемся в начале марта визите Мишустина, что вынудило их при 20-градусном морозе начать ремонт дороги, ведущей в аэропорт.

Чтобы чиновники не заподозрили обман, незадолго до “приезда” преступники звонили повторно и сообщали о внезапно изменившихся планах премьер-министра. Так как никому не приходило в голову обратиться в полицию, мошенникам удалось безнаказанно организовать более десяти “визитов Мишустина”. Поводом для начала расследования послужило заявление губернатора, в регионе которого Мишустин якобы собирался посетить “одну из школ”. Учитывая запущенное состояние многих учебных заведений, чиновнику пришлось продать служебную яхту и отменить участие Киркорова в новогоднем корпоративе. Однако этих денег хватило на ремонт всего лишь пяти школ.

Опасаясь, что придется доложить свои личные деньги, губернатор связался с секретарем Мишустина и предложил изменить программу визита. Чиновник утверждал, что посещение здания правительства понравится премьеру намного больше. Поняв, что поездка была придумана мошенниками, губернатор обратился в правоохранительные органы.

По оценкам следователей, в результате преступной деятельности региональные власти вынуждены были потратить более пяти миллиардов рублей. Главный прокурор Воронежской области отметил, что основной целью злоумышленников было не нанесение финансового ущерба, а подрыв стабильности и дискредитация органов власти. По одной из версий следствия, деятельность преступной группировки осуществлялась при информационной и финансовой поддержке западных спецслужб.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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