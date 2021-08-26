Стрелец получит по заслугам: расклад Таро всем знакам зодиака на сентябрь

В сентябре всем знакам зодиака выпала карта Таро “Умеренность”. Это говорит о том, что во всем следует соблюдать баланс, проявлять терпение и толерантность. Нужно искать мирные решения любых проблем, тогда месяц будет очень удачный. Вот что говорят карты представителям разных созвездий.

Овен: шестерка жезлов

Обратите внимание на то, сколько у вас единомышленников. Наверняка вы даже не подозреваете о том, что множество людей готовы по первому зову прийти вам на помощь. Вы не привыкли ни о чем просить, однако сегодня не стоит игнорировать подобного рода предложения. Вас ожидает много приятных новостей и перемен. Будьте готовы встретить все изменения достойно.

Телец: тройка жезлов

Появление этой карты говорит о том, что приближаются позитивные перемены, к которым вы давно готовились. Теперь вы находитесь на стадии активности, когда можете все изменить к лучшему. Не бойтесь и не торопитесь, делайте все последовательно и обдуманно, но ни в коем случае не останавливайтесь. Если планировали перебраться на новое место работы или проживания, решайтесь, все получится отлично.

Близнецы: двойка пентаклей

Вы находитесь на стадии принятия важных решений. Постарайтесь все хорошо взвесить и обдумать прежде, чем остановите на чем-то свой выбор. Вам рекомендуется также пересмотреть и по-новому расставить приоритеты. С деньгами ситуация неоднозначная, но со знаком плюс. Если возникнут некоторые трудности, не отчаивайтесь, правильная стратегия поможет вам не только не потерять, но и вполне прилично заработать.

Рак: “Иерофант”

Эта карта означает, что вы получите много пользы от духовного роста. Вам нужно углубиться в самопознание и самосовершенствование. Любовь поможет вам принять правильные решения и двигаться в верном направлении. Возможно, кто-то обратится к вам за помощью. Обязательно сделайте все, что в ваших силах. Это поможет вам повысить свой авторитет у окружающих, что обязательно пригодится вам в дальнейшем.

Лев: “Колесо фортуны”

Этот месяц будет для вас наполненным приятными событиями. Вы достигнете того, к чему давно стремились и о чем мечтали. Это случится при условии, что ваши мысли будут позитивными. То есть то, как и о чем вы будете думать, повлияет на ход событий. Вы должны помнить, что каждое слово и мысль сейчас имеют значение. Поэтому постарайтесь контролировать свои слова, эмоции и действия.

Дева: королева пентаклей

Вас ценят за аккуратность, последовательность и трудолюбие. Однако часто ставят вам в вину то, что вы чрезмерно требовательны и придирчивы. Пришло время изменить стратегию. Станьте более лояльными и терпеливыми к другим, тогда ваш авторитет однозначно возрастет. Подключайте логику и интуицию, они помогут вам решить много важных дел. Настраивайтесь на позитив, принимайте во внимание советы, и у вас все получится.

Весы: восьмерка жезлов

Это карта положительной динамики, в сентябре у вас будет очень много приятных дел, скоро исполнится ваше желание. Возможно, вы планируете переезд. Если это так, вас в этом аспекте ждет непременный успех. Будьте готовы приняться за работу, поскольку в этом месяце вам скучать не придется. Помните о том, что сейчас ваша активность будет только полезной. Поэтому действуйте смело, направляясь на пути к своей мечте.

Скорпион: тройка пентаклей

Вашим лейтмотивом на сентябрь будет работа и стопроцентная загруженность. Наверняка кто-то из вашего окружения захочет обратиться к вам за помощью. Возможно, это будет не один, а несколько людей стразу, поскольку вы отличаетесь мудростью, умением принимать правильные решения и давать полезные советы. Несмотря на загруженность, постарайтесь людям помочь. Это зачтется как плюс в вашу карму.

Стрелец: туз мечей

У вас много идей относительно достаточно серьезных и выгодных проектов. Однако вы никак не можете их доработать и выбрать то, что принесет вам удачу. Например, можно представить себе много красивых дверей, но ни одного ключа, чтобы открыть хотя бы одну из них. Поэтому вам рекомендуется обратиться за советом к тем, кому вы доверяете. Поделитесь своими идеями, и вам подскажут, как их усовершенствовать. Успех в этом случае будет стопроцентным.

Козерог: “Суд”

Эта карта говорит о том, что вы долго трудились и размышляли над своим будущим. Теперь пришло время получить то, что вы заслужили. В этом месяце для вас открывается новый кармический цикл, поэтому настраивайтесь исключительно на позитив. У вас все получится, поскольку вы отличаетесь последовательностью, трудолюбием и целеустремленностью. Возможно, в сентябре вы встретитесь с человеком из прошлого.

Водолей: девятка пентаклей

В этом месяце вы вступаете в период стабильности. Возможно, у вас появится новая работа, которая принесет вам высокий доход. Или вы переедете на новое место жительства, что станет для вас хорошим трамплином к успеху. Вы долго к нему стремились и теперь будете пожинать плоды своей деятельности. Сентябрь для вас будет счастливым месяцем, который принесет большие материальные вознаграждения. У вас есть возможность отдохнуть и расслабиться, вы это заслужили.

Рыбы: “Повешенный”

Появление “Повешенного” призывает вас рассмотреть ситуацию с другой стороны. То есть пересмотрите свои приоритеты и взгляните на волнующие вас проблемы с другого ракурса. То, что казалось вам не особо важным, может оказаться самым главным. А то, на что вы обращали пристальное внимание, окажется бесполезным. Выход из зоны комфорта пойдет вам на пользу. Больше думайте не о том, что есть, а что может быть (в положительном аспекте).