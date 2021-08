Скандалы: Для банкиров одного розыска мало

Экс-совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева, данные о котором удалили из базы Интерпола, вновь заочно арестовали

Тверской суд Москвы заочно арестовал по ходатайству столичной полиции экс-совладельца ПАО «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дмитрия Ананьева. Его и другого бывшего акционера кредитного учреждения Алексея Ананьева объявили в международный розыск. Им инкриминируется хищение 6,7 млрд руб. из средств банка путем выдачи невозвратных кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам.

Финансисты претензии следствия отвергают. Ранее их уже заочно арестовывали и объявляли в розыск по уголовному делу, которое возбудил СКР, но господам Ананьевым удалось добиться удаления их данных из базы Интерпола.

Тверской суд столицы заочно арестовал на два месяца бывшего председателя правления ПСБ Дмитрия Ананьева. Мера пресечения вступит в силу в случае экстрадиции банкира, который проживает за границей, или его задержания на территории России.

Заседание не заняло и двух часов. Следствие настаивало, что обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) банкир является одним из организаторов масштабного хищения средств ПСБ.

При этом, отмечал следователь ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Илья Аладинский, Дмитрий Ананьев скрылся, нынешнее его местонахождение правоохранителям неизвестно.

Адвокат банкира просил в ходатайстве следствия отказать. Однако суд посчитал доводы ГСУ более аргументированными и заочно арестовал финансиста.

Помимо этого, по данным “Ъ”, следствие объявило Дмитрия Ананьева, так же, как и его брата Алексея, в международный розыск. Последний, напомним, в ПСБ возглавлял совет директоров. Ходатайство о его заочном аресте Тверской суд рассмотрит 27 августа. Отметим, что в рамках другого дела, которое возбуждал СКР, братьев Ананьевых уже объявляли в международный розыск. Однако позже банкирам удалось добиться удаления их данных из разыскной базы Интерпола, который посчитал их уголовное преследование политически мотивированным.

Как уже сообщал “Ъ”, расследование нового дела в отношении Алексея и Дмитрия Ананьевых было начато 26 апреля этого года. Схема хищения, по данным следствия, была разработана господами Ананьевыми в 2014 году, когда они выстроили в ПСБ систему, позволявшую братьям контролировать всю финансовую, хозяйственную и управленческую деятельность банка. Хищения, по материалам дела, осуществлялись путем выдачи невозвратных кредитов подконтрольным банкирам иностранным компаниям и продолжались с июля 2014 года по ноябрь 2017-го, когда ПСБ вышел из-под контроля братьев Ананьевых. В криминальной схеме, по данным следствия, были задействованы четыре фирмы — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technogy Sweden AB. Все они имели счета в кипрском филиале ПСБ — Промсвязьбанк-Кипр.

По материалам дела, от имени номинальных директоров этих фирм в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов, в Москве их рассматривали и оперативно одобряли, после чего кипрский филиал банка открывал кредитные линии.

Чтобы скрыть преступный характер сделок, часть задолженности затем погашалась, что придавало происходящему вид стандартных взаимоотношений между банком и заемщиком. Однако с 14 ноября 2017 года, когда банк вышел из-под контроля братьев Ананьевых, кредиты перестали обслуживаться. Таким образом за три года, по подсчетам следствия, было похищено 6,7 млрд руб.

Получить оперативный комментарий у представителей Дмитрия Ананьева “Ъ” не удалось.

Владислав Трифонов