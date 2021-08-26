 

Аккуратный пышный пучок за 10 секунд: хитрость с заколкой-крабом

26.08.2021, 14:36, Разное
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Для того чтобы сделать некоторые виды причесок, потребуются определенные навыки. Например, пучок. С виду кажется, что прическа простая, но на самом деле ее не так-то легко воспроизвести. Своим упрощенным вариантом создания пучка поделилась одна из пользовательниц Интернета.

Универсальная прическа

Когда просыпаешься утром и собираешься на работу или на учебу, то меньше всего хочется тратить драгоценное время на укладку. Лучше поспать подольше, чем сидеть часами у зеркала. Поэтому среди многих представительниц прекрасного пола и пользуются спросом быстрые прически на скорую руку. Самые простые — это хвостики или косички. Или распущенные волосы с обручем или заколками.

Пучок — очень удобная в плане эксплуатации стрижка. Волосы не выбиваются, не падают на лицо, не мешают. Плюс ко всему такая стрижка подходит для деловых встреч, для учебы и работы. Она универсальна, идет всем представительницам прекрасного пола, независимо от возраста. Только вот делать пучок умеют далеко не все. Тут понадобится сноровка и время, чтобы набить руку.

Экспресс-укладка

Но одна пользовательница социальной сети “ТикТок” показала, как сделать пучок буквально за десять секунд. Для этого понадобятся резинка для волос и крабик.

Сначала делается высокий тугой хвост на макушке, фиксируется с помощью резинки.

Затем берется краб, подносится с обратной стороны хвоста.

На одну сторону заколки наматываются локоны.

После того как зубчики крабика сжимаются, волосы укладываются в красивый пучок. Принцип такой же, как у детской игрушки «радуга». Получается эффектная высокая прическа.

Видео было просмотрено 1,6 миллионов раз, набрало свыше 330 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев. Пользователи интернета поблагодарили автора ролика за такой лайфхак. Многие признались, что ранее не могли освоить технику создания пучка, но благодаря такой простой инструкции у них получилось сделать прическу.



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