Бритни Спирс поблагодарила своего бойфренда Сэма Асгари за поддержку

Бритни Спирс, которая делает большие успехи в борьбе за свободу от опеки своего отца Джейми Спирса, продолжает каждый день радовать фанатов новыми постами в сети. Почти во всех них – радость, танцы и любовь. Так, 39-летняя певица опубликовала фото со своим бойфрендом – 27-летним актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, под которым поблагодарила своего парня за поддержку, отметив, что он был с ней рядом в самые сложные моменты жизни. А еще порекомендовала создателями фильма “Форсаж” присмотреться к молодому человеку и не упустить будущую звезду.

Этот милый засранец не только был со мной в самые трудные годы моей жизни, но и оказался отличным поваром! Франшиза “Форсаж”, не упустите свою следующую звезду. Сэм Асгари и правда был рядом с Бритни последние годы. Молодой человек все время поддерживает возлюбленную в ее борьбе за свободу. Он публично высказывался об отце Спирс Джейми, который, как рассказывала Бритни, мешал ее личному счастью, не позволяя выходить замуж и рожать.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Важно, чтобы люди поняли: у меня нет никакого уважения к тому, кто пытается контролировать наши отношения и создает препятствия на нашем пути. На мой взгляд, Джейми – полный придурок. Не буду вдаваться в подробности, так как ценю нашу приватность, но хочу иметь возможность высказать мнение, – писал Сэм. В июне этого года появились слухи о том, что Бритни и Сэм помолвлены. Спирс, вернув себе право водить машину, прокатилась по окрестностям Лос-Анджелеса вместе с бойфрендом. Папарацци удалось сделать несколько кадров, как поп-звезда покупает напитки в придорожном кафе. На этих кадрах журналисты и фанаты обратили внимание на кольцо с крупным камнем на безымянном пальце левой руки, которое почти все приняли за помолвочное. Свадьба, скорее всего, состоится не скоро. Джейми Спирс заявил, что готов сложить с себя полномочия опекуна, но пока Бритни все еще не имеет права полностью распоряжаться своей жизнью.

Напомним, Бритни и Сэм познакомились на съемках клипа Slumber Party пять лет назад. Позже Спирс рассказывала о начале отношений с Асгари в одном интервью так:

Мы оказались в одной комнате, где нам пришлось 20 минут сидеть вместе и ждать начала съемок. Мы были там одни и нам пришлось разговаривать. Он понятия не имел, кто я. Он, конечно, знал мое имя, но совершенно не знал меня, как человека. Мы начали говорить о разных вещах, которые нам обоим нравятся. Например, о суши. А потом решили, что сходим однажды поесть суши вместе. Таким образом, я решила дать ему свой номер. В ноябре 2016-го появились первые совместные фото манекенщика и тренера Асгари и поп-звезды Спирс, в феврале 2017-го Бритни взяла нового парня, который младше ее на 12 лет, с собой на вечеринку американского музыкального продюсера Клайва Дэвиса в честь премии Grammy. С тех пор влюбленные почти не расстаются.

Бритни и Сэм, 2017 год