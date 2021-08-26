Минпромторг разработал профессиональные нормы потребления алкоголя

Минпромторг предложил радикально смягчить условия продажи слабого алкоголя, чтобы поддержать ослабленные пандемией отрасли: общепит и торговлю. Новые правила позволят торговать пивом не только на АЗС, но и в заповедниках, национальных парках, санаториях и гостиницах, оказывающих медицинские услуги.

Также поступило предложение разрешить продажу спиртного на территориях медучреждений и сделать бессрочными лицензии на торговлю алкоголем. Кроме этого, магазинам и сфере общественного питания позволят продавать алкоголь через интернет. Также вводятся нормы потребления спиртных напитков актерами, депутатами и госслужащими. Актерам предписывается приобретать и выпивать не менее 0,5 л водки ценой не менее 2000 р за бутылку в день.

Депутатам региональных парламентов надлежит употребить не менее одного литра водки ценой более 3000 р за три дня, депутатам Госдумы – не менее литра спиртных напитков ценой не менее 5000 р за бутылку за два дня. Наименьшие нормы установлены для работников таможни и ПФР – не менее литра водки ценой больше 300 рублей за бутылку в день. Точная размерность нормативов потребления еще рассматривается в Минпромторге. Инициативу ведомства поддерживает Федеральная антимонопольная служба.

По мнению представителей ФАС, в текущих условиях «предложения, направленные на поддержку легального бизнеса, в частности, продажи спиртного, заслуживают внимания и обсуждения». Обсуждаются и размеры штрафов за недобор норм потребления. Пока известно, что протрезвевшие более чем на неделю актеры будут исключаться из профсоюза.

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