Что делать, если не можете контролировать эмоции: принять и осознать их

Вам сложно контролировать свои чувства и переживания? Вам интересно, что происходит, когда вы не в состоянии регулировать эмоции или когда ситуация выходит из-под контроля? В данной статье мы расскажем, чем вредит эмоциональная дисрегуляция и как с ней справиться.

Эмоциональные нарушения отрицательно влияют на благополучие человека

Американская психологическая ассоциация (APA) определяет нарушение регуляции как любой чрезмерный или иным образом плохо управляемый механизм или реакцию. Исходя из многочисленных исследований, ученые сделали вывод, что подобного рода нарушение отрицательно влияет на благополучие и состояние человека.

В течение дня мы испытываем множество разных эмоций. Переживание чувств, даже если они отрицательные, само по себе не является проблемой. Однако если эмоции становятся подавляющими и вы не в состоянии их контролировать, то они могут нанести вред вашему психическому здоровью и самочувствию.

Что такое нарушение регуляции эмоций

Эмоциональная дисрегуляция – это сложная совокупность процессов, которые, как принято считать, включают следующие четыре основных аспекта:

отсутствие осознания, понимания и принятия эмоций;отсутствие адаптивных стратегий регулирования эмоций (интенсивности или продолжительности);нежелание испытывать эмоциональный стресс при достижении желаемых целей;неспособность вести себя целенаправленно и спокойно во время стресса.

Учитывая эти четыре аспекта нарушения регуляции эмоций, исследователь Д’Агостино и его коллеги сделали соответствующий вывод. Они предполагают, что все следующие примеры нарушения регуляции эмоций, такие как избегание, размышление, отрицание, подавление эмоций, агрессия и выход из себя – это психологические и поведенческие стратегии, которые в конечном итоге усугубляют негативные чувства.

Расстройства эмоциональной дисрегуляции

По словам исследователей, человек по своей природе не может всегда и каждую минуту контролировать свои эмоции, будь то гнев, печаль или же радость. Однако, когда кто-то демонстрирует более сильное нарушение регуляции эмоций, ему может быть поставлен диагноз психического расстройства. Вот некоторые нарушения, которые часто включают эмоции дисрегуляции:

депрессия;тревожные и панические расстройства;пограничное расстройство личности.

Данные расстройства могут включать негативные методы для регуляции психических эмоций (например, размышления, избегание и так далее). Но они также могут включать нерегулируемое поведение, такое как членовредительство, злоупотребление психоактивными веществами или алкоголем, переедание и многое другое. Такое поведение считается нездоровым в качестве метода контроля своих внутренних переживаний. Таким образом, они часто включаются в определение нарушения регуляции эмоций.

Советы по регулированию эмоций

Даже если у вас нет никаких расстройств, вы также можете извлечь для себя пользу и узнать о здоровых методах регуляции эмоций. Специалисты привели следующие примеры.

Физические упражнения: в ходе исследований ученые доказали, что различные формы упражнений, такие как езда на велосипеде и бег, помогают регулировать эмоции. Старайтесь заниматься спортом по 3-4 раза в неделю и делайте зарядку по утрам.Глубокое дыхание: когда мы беспокоимся, наше дыхание становится учащенным и поверхностным. Исследования показали, что преднамеренное углубление и замедление дыхания может улучшить настроение и избавить от стресса.Йога: йога не только помогает укрепить физическое здоровье, но и способствует снятию беспокойства, очищению разума от лишних мыслей и концентрации внимания.Принятие себя: например, если вам грустно, важно осознать, что грусть – это нормальная эмоция, которая есть у всех. Это поможет вам меньше судить себя за эмоции, которые вы испытываете.Осведомленность: осознание своего внутреннего опыта может помочь вам распознать, когда и почему вы испытываете определенные чувства.

Колебания наших эмоций – это нормальное явление, но если вы обнаруживаете, что часто боретесь с сильными эмоциями и не в состоянии с ними справиться, то возможно, вы столкнулись с эмоциональной дисрегуляцией. Хорошая новость заключается в том, что существуют эффективные способы контролировать свои эмоции, начиная от занятий спортом, заканчивая походом к специалисту.