Волшебством и колдовством всех талибов заклянем!

Интернет-ведьмы замышляют «массовое заклятие талибов», чтобы с помощью магии спасти Афганистан. Ну что на это сказать… Разве что в который раз посетовать на отсталость и мракобесие человечества. Да еще на скуку жизни в некоторых «развитых» странах, где ведьмы, «владеющие» секретами древней «магии», делятся друг с другом советами.

Какими? Да по самым животрепещущим проблемам современности, например, как наслать проклятия на талибов. Причем всерьез беспокоятся, как бы те, в свою очередь, не прокляли их самих. Дескать, имеется у талибов некое собственное магическое мастерство.

Однако прекрасно нынче живется самопровозглашенным «ведьмам»: все блага науки и техники под рукой. Как бы могли без интернета и гаджетов общаться те 250 тысяч приверженцев магических практик, кои группируются на r / witchcraft (это у них форум такой)? На Брокен и в другие места ведьминских сборищ не налетаешься — а тут делись не хочу замыслами по поводу кризиса в Афганистане и победы над ним с помощью магии. А всего-то надо наложить проклятия на Талибан.

Вот и издали активисты колдовских дел клич на форуме, дабы вся толпа магов сплотилась и в едином порыве выступила против зловредных талибов. Ибо его участники собираются тут, чтобы обмениваться знаниями в целях «развития колдовства». Существует это прибежище магов еще с 2010 года и сеет свое маловразумительное, недоброе и, будем надеяться, невечное учение среди пользователей.

И тут колдуны и волшебницы кинулись со всего света на форум и запричитали, что рады стараться, только не знают, что делать и кто виноват куда идти. Набравшиеся уже магического опыта снабжали местный народец ссылками на всякие интернет-мануалы по наложению заклинаний. Спорщики не преминули затеять дискуссии, какой древний бог поможет одолеть лидеров Талибана. Наибольшую популярность завоевала Фрейя, норвежская богиня, коей подвластны любовь, плодородие, битвы и смерть.

Единодушия, однако, не было: идею «проклятия талибов» одобрили далеко не все, поскольку те, вполне достойные магического крестового похода, проявили свою духовную осведомленность. Они регулярно что-то предпринимают, чтобы противодействующую магию «рассеять, отразить, ослабить».

К тому же, талибы «абсолютно магически защищены. Как только они придут в норму, тут же заберут всю колдовскую энергию».

Форумные завсегдатаи высказали опасение, как бы чего не вышло. Они напомнили собратьям по разуму о последствиях массового онлайн-проклятия, якобы, вызвавшего пандемию Covid-19.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

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