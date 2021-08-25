50-летний блогер создает модные образы благодаря гармоничному сочетанию цветов

Базовые вещи в гардеробе обеспечивают 50 % успеха. Все они легко комбинируются с другими, более яркими элементами, не выходят из моды и отражают вашу индивидуальность.

Например, простая белая футболка и джинсы классической расцветки станут беспроигрышной базой для создания повседневного образа. Вы можете комбинировать этот тандем с кроссовками и свитером, а можете добавить образу элегантности с помощью желтого блейзера и лодочек. На примере этой простой трансформации мы видим, как одна и та же одежда, словно хамелеон, меняет свое настроение.

Женщинам в возрасте за 50 важно иметь в своем гардеробе простые базовые вещи. В сочетании с трендовыми новинками все они будут идеально работать для создания гламурного, элегантного и современного образа. Посмотрим, как составлять потрясающие сеты, на примере инстаблогера из Германии Тани Джагер.

Нейтральные расцветки

Это лето подарило нам буйство ярких красок. Однако если вы будете вкладывать деньги исключительно в яркие трендовые вещи, то не сможете угнаться за модой. Капризная особа стремительно меняет тренды. И все, что было актуально еще полгода назад, сейчас может безнадежно устареть.

Таня Джагер прекрасно знает об этом. Вот почему 50-летняя женщина предпочитает вкладывать деньги в одежду нейтральных расцветок. Тем самым наша героиня опережает моду.

Синие джинсы прямого кроя

Мы уже говорили о том, что в гардеробе у немки есть любимые синие джинсы и белая футболка. Также хорошо работают для составления модных образов белая рубашка и блейзер песочного оттенка.

Если женщине захочется яркости, она поменяет рубашку на белый топ, а вместо пиджака нейтральной расцветки наденет желтый двубортный блейзер. Останется поменять аксессуары, и мы увидим, как одни и те же джинсы становятся частью двух совершенно разных по настроению образов.

Черные брюки и белая блуза

В базовом гардеробе зрелой женщины в обязательном порядке должны быть брюки черного цвета. Особенно сейчас, когда возвращается мода на хроматическую комбинацию белого и черного. Добавьте к образу с брюками трендовую блузу с объемными рукавами и яркую сумочку.

Эта же самая блуза может стать частью монохромного образа в голубых тонах. Таня знает, что монохром в пастельных оттенках можно разбавлять белым цветом.

Белые джинсы или брюки

Белые джинсы или брюки становятся основой летних образов Тани. Женщина надевает их с белым топом и яркими двубортными пиджаками.

В жаркую погоду блогер носит эти же самые брюки с белой рубашкой или яркой блузой.

Несколько ярких акцентов

Джинсы, белые брюки, черные штаны… Кажется, мы что-то забыли. В этом сезоне отличной базовой вещью станут хлопковые брюки бежевых или песочных оттенков. Этот элемент гардероба прекрасно “дружит” с яркими топами и аксессуарами.

Ну а в сочетании с белой футболкой и красивым пиджаком оттенка фуксия эти брюки станут частью элегантного образа для торжества.

Платья

Таня не очень жалует цветочные длинные платья, предпочитая вкладывать деньги в проверенные временем элегантные модели длиной до колена. Женщина знает выигрышные стороны своей фигуры и отлично этим пользуется. Она выбирает платья оттенка хаки-полынь с открытым плечом, V-образным вырезом или запахом. Выходя на улицу в платье, Таня уделяет большое внимание аксессуарам.