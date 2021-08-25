Вязаные платья будут в тренде осенью/зимой: подбираем фасон и украшения

Вязаные платья теплые, мягкие, удобные и хорошо подойдут для практически любого случая. В этом году такой наряд будет в тренде и отлично подойдет для каждой модницы, которая хочет выглядеть стильно и эффектно. Вот некоторые советы относительно того, какие платья будут в моде, как правильно их выбрать и с какими аксессуарами лучше всего сочетать.

Каким будет новый сезон?

Прошлый год для многих дизайнеров был достаточно непростым. Мода формировалась в совершенно новых и непривычных условиях. Показы мод также проходили в непривычном формате, с ограниченной аудиторией.

Тенденции сезона осень-зима 2021-2022 года являются своего рода отголоском того времени. С одной стороны это удобная одежда и качественные ткани, а с другой – некоторая экстравагантность и даже безумие, порожденные стремлением продемонстрировать оригинальность.

Для каких случаев подойдет вязаное платье?

Этот наряд выглядит просто роскошно и подходит практически к любому случаю. Это отличный выбор для работы, повседневных встреч и даже свидания. У трикотажных платьев есть множество преимуществ, так как они очень удобные и универсальные.

С таким нарядом отлично будет смотреться обувь на высоких каблуках, спортивная обувь, элегантные полуботинки. Они могут стать идеальной базой для создания совершенно любых образов, независимо от стиля.

Особенно хорошо смотрятся классические модели, так как они универсальные и выглядят стильно.

Какой стиль выбрать?

В этом сезоне стоит сделать основную ставку на разнообразие. Отлично смотрятся как классические трикотажные платья, так и достаточно стильные и оригинальные модели. Можно выбрать закрытый вариант или же с глубоким декольте и носить его вместе с водолазкой.

Для вечернего выхода или торжественного случая отлично подойдут модели с глубоким вырезом. Также эффектно смотрится асимметричный крой. Для повседневной носки можно выбрать более свободные варианты вязаных платьев, а для вечернего выхода стоит отдать предпочтение моделям, красиво облегающим фигуру.

Для сезона осень-зима 2021-2022 года отлично подойдут наряды серого, бежевого, бордового, черного, огненно-красного цвета или оттенка хаки.

Вязаные платья с расклешенными рукавами

В основном вязаные платья изготавливаются по принципу свитера и имеют классические рукава, которые обычно достигают запястья. Однако, в этом году в моде трикотажные платья с расклешенными рукавами в стиле 70-х годов. Это самый настоящий тренд сезона.

Осенью и зимой 2021/2022 года дизайнеры делают акцент на платьях длины миди, макси и мини, которые эффектно смотрятся вместе с длинными сапогами или же массивными ботинками.

Как дополнить вязаное платье?

Это очень универсальный наряд, поэтому нет никаких ограничений относительно того, с чем их можно сочетать. Вязаные платья являются элегантными, простыми и в то же время удобными в носке.

Можно сочетать наряд с приталенной водолазкой. Это сочетание отлично подойдет как для работы, так и для вечернего выхода. Хорошо смотрится вязаное платье вместе с классическим тренчем, дубленкой, пуховиком и шерстяным пальто.

В качестве обуви стоит выбрать сапоги выше колена или массивные ботинки. В качестве аксессуаров хорошо подойдет строгое, но эффектное колье, браслет или же милая цепочка. Вязаное платье отлично смотрится с сумочкой или же рюкзаком.