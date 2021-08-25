Волосы самому себе подстригать нельзя: дело не в том, что может получиться неаккуратно (приметы)

Многие люди часто сами стригут себя, не догадываясь о том, что делать это категорически нельзя. С волосами связано много примет, запретов и обычаев, которые обязательно стоит соблюдать. Вот некоторые причины, по которым нельзя самостоятельно подстригать волосы.

Поверье, связанное со стрижкой волос

Раньше люди верили в то, что волосы являются не просто украшением, а своеобразным проводником энергии, который устанавливал связь между человеком и космосом. В то время к процессу обрезания прядей относились отрицательно.

Единственными людьми, которым разрешалось стричь волосы, были мужчины, так как они разводили скот, участвовали в боях и скакали на лошадях. Длинные пряди мешали бы выполнять всю эту работу.

Женщины готовили пищу, занимались домашним хозяйством, шили наряды, воспитывали детей и обрабатывали шкуры животных. Именно поэтому им не требовалось иметь короткие волосы.

Как раньше обрезали волосы?

В древние времена процесс обрезки прядей требовал достаточно много затрат и сил, так как в то время ножниц не было. Для укорочения локонов использовали ножи. Однако этот процесс был достаточно сложным и опасным.

Поэтому люди старались как можно реже обрезать волосы. Когда же нужно было проводить эту процедуру, то люди предварительно обращались за помощью к богам, чтобы все прошло гладко.

Сегодня мужская стрижка воспринимается как что-то обычное и привычное. Женские же стрижки до сих пор вызывают достаточно много споров по этому поводу. Ранее считалось, что незамужние девушки должны ходить с косами, а женщины, которые состоят в браке – надевать головные уборы.

Нельзя было ходить с распущенными волосами. Таких женщин считали легкомысленными. Первобытные люди отращивали пряди, чтобы затем можно было укутать в них ребенка, тем самым согревая его.

Почему нельзя самому себе стричь волосы?

У каждого человека есть свое собственное биополе, и если он будет самостоятельно обрезать волосы, то это приведет к тому, что он просто «порежет» собственное биополе. Лучше всего посетить салон красоты, чтобы стрижку сделал профессионал. Это пойдет только на пользу. В таком случае вместе с волосами человек сможет избавиться от отрицательной энергетики, которая может накапливаться годами. Если же стричь самого себя, то негативная энергетика вернется.

Отрезание собственных прядей приведет к потере денег и благополучия. Также это может лишить человека радости, и он просто станет неудачником.

Парикмахеры сами себя не стригут, так как это не только опасно, но и неудобно. На стрижку придется тратить много времени. К тому же неизвестно, что из этого получится.

Нежелательно обрезать волосы беременной женщине, так как вместе с локонами она потеряет свою силу, и защитное поле станет уязвимым. Родители не должны стричь детей, так как они состригают их счастье.