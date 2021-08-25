Эвакуированные в Омск афганцы попросили отправить их обратно в Кабул

Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.

По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.

“Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь”, – говорит он. – “Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить”

Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию “Город55”, что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое.

“Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять”, – признался беженец.

Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул.

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