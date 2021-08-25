Княгиня Монако Шарлен снова воссоединилась с мужем и детьми после ее очередной операции

С мая этого года княгиня Шарлен находится в родной Южной Африке. Ее возвращению к мужу и детям в Европу мешает инфекция уха. Врачи рекомендовали ей не покидать Африку и воздержаться от перелетов до полного выздоровления. Из-за этого княгиня и князь Альбер II отпраздновали 10-ую годовщину свадьбы порознь. Также без супруги князь присутствовал на открытии летних Олимпийских игр в Токио.

Шарлен перенесла уже несколько операций, причем последняя из них прошла чуть больше недели назад. Пресс-служба дворца не сообщает, что именно делали медики, однако известно, что операция шла под общим наркозом четыре часа. До сегодняшнего дня ничего не было известно о состоянии княгини, но, судя по новым фотографиям, опубликованным утром в ее Instagram, Шарлен чувствует себя нормально. Сил ей придают и муж с детьми, которые прилетели навестить ее во второй раз (в прошлый раз они приезжали в Южную Африку в начале июня).

Я так рада снова воссоединиться с семьей! Габриэлла решила сама себя подстричь! Прости, моя Белла, я приложу все усилия, чтобы исправить твою стрижку, – подписала снимки Шарлен, рассказав о новом стиле дочери.

Их воссоединению мешали коронавирусные ограничения и занятость супруга. Все то время, что Шарлен живет в ЮАР, она регулярно общается с сыном Жаком и дочерью Габриэллой по видеосвязи.

Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой

Напомним, в начале июля Шарлен призналась, что тяжело переживает вынужденную разлуку с семьей и ей было очень трудно смириться с тем, что она не сможет отпраздновать важную дату. А спустя пару недель она впервые рассказала, из-за чего, собственно, заболела. В интервью южноафриканскому каналу News24 она заявила, что “инфекция началась после того, как незадолго до поездки в Африку ей сделали синус-лифтинг” (процедуру по наращиванию костной ткани в области гайморовых пазух) и “трансплантацию кости”.

В беседе с журналистом Шарлен призналась, что не осознавала о наличии инфекции, пока она “не обратилась к врачу из-за болей в ушах”. Сейчас ее возвращению в Монако препятствует давление в ушах, которое “не выравнивается”, поэтому она не может летать на высоте более 20 тысяч футов.

Несмотря на трогательные посты о муже, которые Шарлен регулярно публикует в своем Instagram, многие интернет-пользователи уверены, что их брак “трещит по швам”, и Шарлен практически сбежала от мужа, который старше ее на 20 лет. Поговаривают, что княгиня даже ищет себе дом в Южной Африке и хочет остаться там жить. Но официального подтверждения этим слухам пока нет.