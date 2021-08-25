Шесть раз, когда и звезды, и их стилисты демонстрировали плохое чувство вкуса и стиля

Публичные личности постоянно находятся под прицелом камер, поэтому им приходится тщательно подбирать образы для мероприятий. Но даже богатые и знаменитые иногда ошибаются. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, когда и звезды, и их стилисты продемонстрировали плохое чувство вкуса и стиля.

Алиша Киз

Американская певица любит экспериментировать с образами. За время своей карьеры, которая началась еще в подростковом возрасте, Алиша Киз много раз меняла свой стиль, и ей тоже не удалось избежать модных провалов. Наряд на фото выглядит как платье современной Золушки, которая сшила его из того, что было у нее в гардеробе. Но давайте честно признаем, что Алиша Киз даже в этом нелепом образе выглядит как королева красоты!

Кайли Дженнер

Когда одна из сестер знаменитого семейства Кардашьян появляется на публике в ярком образе, ее выход сразу же становится модным событием. Самая богатая из сестер – Кайли Дженнер – любит носить смелые наряды, которые подчеркивают ее фигуру, но даже ей свойственно ошибаться. На главном фото продемонстрирован неудачный образ, который смотрится нелепо на Кайли. Невольно напрашиваются ассоциации с авоськой.

Бейонсе

Что это: перья или макароны? Яркий наряд спрятал красивую фигуру Бейонсе, которую поклонники привыкли видеть в элегантных женственных образах. Но во всем нужно искать плюсы, и в данном случае своим выходом певица вдохновила людей на создание смешных мемов, которые быстро стали популярны в Интернете.

Пожалуй, в мире не так много певиц, которые подобно Бейонсе могут позволить себе носить смешные наряды и при этом выглядеть роскошно.

Белла Свон

Став вампиром, Белла предстала перед зрителями в совершенно новом образе роковой красавицы, а не худощавой девушки-подростка. Но это платье совсем ее не красит. Цвет, фасон, ткань – все мимо. Стилистам следовало тщательнее подбирать наряд для фотосессии.

Леги Гага

Леди Гага любит удивлять публику эпатажными образами. Чего только стоят эти огромные каблуки! Нужно иметь смелость, чтобы выбрать такую экстремальную обувь.

Платье на певице сидит несуразно, словно подчеркивая комичность образа.

Марго Робби

Последний образ в нашей подборке – звездный выход Марго Робби. Кажется, что стилисты актрисы немного перестарались.

Марго очень яркая женщина с интересной внешностью, но это платье затмило ее естественную красоту. У наряда слишком много деталей, которые привлекают к себе внимание: пышный подол, блестящие камни и объемные рукава. Следование веяниям моды в данном случае не пошло на пользу знаменитости.