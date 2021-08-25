Исследование: В мире стремительно растет дефицит женщин

Ученые из США, Саудовской Аравии и Сингапура провели исследование, которое показало значительный перекос численности населения в сторону мужчин.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале BMJ Global Health.

Международная команда исследователей изучила 3 миллиарда записей о рождении, сделанных с 1970 по 2020 год и при помощи компьютерного моделирования выяснила, что в ближайшие десятилетия мир ждет катастрофическая нехватка женщин.

Так, например, к 2030 году дефицит женщин составит почти 5 миллионов, а к 2100 году нехватка составит более 20 миллионов. Наибольший демографический удар ощутят на себе страны Азии, Юго-Восточной Азии, Африки и Юго-Восточной Европы. Это те регионы, в которых семьи больше всего хотели бы родить мальчиков.

По словам исследователя Фэнцин Чао, возникший переизбыток мужчин отразится на трети населения планеты. Эксперт также предостерегает, что нехватка женщин может вызвать массовую миграцию и в конечном счете привести к всплеску насилия в обществе.

Стоит отметить, что результаты данного исследования являются предположительными, поэтому ученые признают, что на самом деле сделать точный прогноз пока невозможно.

Почему происходят «перекосы» в рождаемости?

По мнению команды исследователей, главной причиной будущего демографического кризиса является пренатальный выбор. Дело в том, что большое количество семей заинтересованы в рождении мальчиков, для чего пользуются различными методами по зачатию ребенка желаемого пола. Бывают случаи, когда забеременевшие девочками родители идут на радикальные поступки – делают аборты.

Мнение социологов

Многие исследователи обращают внимание на то, что несмотря на колебания в рождаемости, мы чаще встречаем на улицах пожилых женщин, а не пожилых мужчин. Социологи объясняют данное явление значительно проще: процент смертности среди молодых мужчин заметно выше, чем у девушек такого же возраста, а общая продолжительность жизни у мужчин ниже.

В народе есть популярное утверждение, что мальчики якобы рождаются чаще к военным конфликтам, а девочки – к мирному времени. Однако некоторые социологи несколько иначе смотрят на это мнение, объясняя тем, что перевес в сторону мужчин влечет за собой существенные изменения в обществе, а в сторону женщин – наоборот, привносит определенную стабильность.