Американец заснял НЛО рядом с ракетой, но его заставили молчать об этом

Десятилетие Джейкобс послушно хранил молчание по этому поводу, одновременно проводя интенсивные исследования феномена НЛО. Только в 1973 году он наконец нарушил свое молчание по поводу инцидента, упомянув об этом в небольшом ночном радио-шоу…

Эта история произошла с Робертом (Бобом) Джейкобсом, который называл себя доктором философии и профессором факультета журналистики и радиовещания (название университета, где он преподавал, не озвучивалось).

Известна она лишь с его слов, однако некоторые уфологи уверяют, что Джейкобс человек очень надежный и все это совсем не мистификация, а реальный случай.

В 1964 году Джейкобс был военным и служил начальником отдела фотооптических приборов в 1369-й фотографической эскадрилье на базе ВВС Ванденхерг, Калифорния.

Однажды ему было поручено сделать фотографии запуска военной ракеты Атлас с Западного испытательного полигона этой же базы. Подчеркивалось, что они хотели получить хорошие снимки с определенной точки на всех этапах полета ракеты, ради чего Джейкобсу пришлось отправиться за пределы базы на 124 мили в прибрежное местечко под названием Биг-Сур.

Джейкобс и его помощники добрались до Биг-Сура и получили доступ к телескопу Бостонского университета, принадлежащему Восточному испытательному полигону ВВС США – довольно большому устройству, по размерам "чуть меньше фургона", чтобы сделать хорошие фото ракеты на большой высоте.

Сначала ему и его команде было сложно найти подходящее место для установки полученного телескопа, но 10 июня 1964 года они смогли обнаружить нужную точку возле пика Андерсон, на высоте 3400 футов, на тропе лесной службы.

Место было идеальным, потому что отсюда им была видна четкая линия запуска ракеты. 31 августа они принесли сюда телескоп и установили аппаратуру, после чего провели трехдневный тестовый период в ожидании запуска, чтобы убедиться, что все откалибровано и работает безупречно.

Когда был произведен запуск ракеты "Атлас", команде Джейкобса удалось сделать все, что они запланировали и они также отсняли все на видео, четкое и ясное. Затем Джейкобс собрал отснятый материал и привез его на базу, где планировалось подготовить его к просмотру на следующий день.

Однако уже на следующее утро что-то пошло не так. Когда они установили проект в смотровой и позвали сюда группу военных, среди них Джейкобс заметил двух мужчин в простых серых костюмах, которые мало говорили, и постоянно наблюдали за ним.

Это было немного тревожно и Джейкобс понятия не имел, кем были эти загадочные люди, но он сел и приготовился смотреть фильм, все еще чувствуя их глаза на своем затылке. Затем фильм начался, и Джейкобс начал рассказывать о том, что происходило на экране:

"Для меня было большим удовольствием увидеть запись из Биг-Сура после всех месяцев планирования и недель работы. Я был весьма удивлен и очень доволен качеством, особенно на соответствующем расстоянии, так как мы могли совершенно ясно различить отделенный носовой конец, эксперимент с радаром и фиктивную боеголовку, которые красиво плыли на большой высоте.

Когда мы подошли к концу записи, майор Мансманн сказал: "Теперь смотри внимательно, лейтенант Джейкобс". В этот момент на экране появилось самое замечательное видение в моей жизни. Слева направо в кадр попал еще один объект. Он приблизился к пакету боеголовки и маневрировал вокруг него. То есть, это нечто летело по относительной полярной орбите вокруг нашей боеголовки, которая сама направлялась к южной части Тихого океана со скоростью около 18 тысяч миль в час!

Когда этот новый объект совершил круговой облет вокруг оборудования, он испустил четыре отчетливых ярких вспышки света. Эти вспышки были очень интенсивными. После этого объект покинул кадр в том же направлении, откуда появился.

По форме объект напоминал классическую "летающую тарелку". В середине верхней половины объекта находился купол. Из этого купола или прямо под ним, казалось, исходит луч света, который вызывал описанные вспышки. Далее боеголовка вышла из строя и вылетела с суборбиты за сотни миль от цели. Эта неопознанная летающая штука", очевидно, сбила американскую фиктивную атомную боеголовку!

Видео закончилось, включился свет, и майор Мансманн сказал: "Лейтенант Джейкобс, вы или кто-нибудь из ваших людей дурачился там, в Биг-Суре?", "Нет, сэр", – честно ответил я. Меня трясло от волнения. "Тогда скажи мне… что это, черт возьми, было?", – спросил он. Я посмотрел майору Мансманну прямо в глаза. "Мне кажется, что у нас тут НЛО", – сказал я.

Воцарилась удушающая тишина среди людей в серых штатских костюмах, которые продолжали смотреть на меня. А потом майор Мансманн сказал им то, что я могу описать только как "позвольте мне самому разобраться с этим"."

После этого майор недвусмысленно дал Джейкобсу понять, что он никогда не должен говорить о том, что он видел в этой комнате, и никогда больше не говорить о кадрах с этого видео, а люди в сером в это время сидели и смотрели на него с непостижимым выражением лиц.

Когда Джейкобс собирался уходить, ему сказали, что рассказал о чем-либо этом в другом месте будет считаться нарушением безопасности, а еще майор также странно добавил: "Если в какой-то момент в будущем на вас кто-то надавит по этому поводу, и вы не сможете не ответить им, просто скажи им, что это были вспышки лазерного слежения, хорошо?".

Вот и все. Его отправили по своим делам и следующее десятилетие Джейкобс послушно хранил молчание по этому поводу, одновременно проводя интенсивные исследования феномена НЛО. Только в 1973 году он наконец нарушил свое молчание по поводу инцидента, упомянув об этом в небольшом ночном радио-шоу, которое он в то время вел в Эврике, Калифорния.

Тогда его сразу же завалили звонками от людей, которые рассказывали ему о своем собственном опыте наблюдения НЛО. К счастью, в то время это была настолько небольшая программа, что она не вызвала никакого медийного шума, кроме звонков местных слушателей, и не было никаких зловещих последствий, в том числе никаких странных серых фигур, появляющихся у его дверей.

В 1983 году Джейкобс решил написать полную статью о том, что произошло в 1964 году, чтобы опубликовать ее и получить более широкое освещение этого случая:

"Я понял, что в этой истории не было никакого "нарушения безопасности". Эта проклятая штука никогда не была под кодом секретности или чем-то еще. Мне по факту просто сказали, что этого "НИКОГДА НЕ СЛУЧАЛОСЬ"! Поэтому я понял, что я мог свободно рассказывать историю кому угодно, поскольку официально она не касалась события.

Я написал свою статью и потом ходил по журналам, в попытках найти тот, где ее опубликуют. В конце концов, The National Enquirer опубликовал ее. И, как сказал бы теперь отставной майор Флоренц Дж. Мансманн, "Джейкобс открыл ящик Пандоры". Со мной начали связываться самые разные исследователи, любители, чудаки, сторонники и недоброжелатели.

Джеймс Оберг, частый "рупор" некоторых проектов НАСА и самопровозглашенный "Разоблачитель НЛО", написал мне, чтобы опровергнуть мою историю и провокационно спросить: "Поскольку вы, очевидно, не стесняетесь обсуждать совершенно секретные данные об НЛО, что бы вы хотели сказать о других сверхсекретных аспектах боеголовки Атласа, на которые вы вкратце упомянули?". Я в ответ сказал мистеру Обергу, куда засунуть его неуместный цинизм."

Несмотря на это, военные полностью отрицали, что какие-либо кадры из видео Джейкобса когда-либо существовали в реальности, и ни один из них никогда не публиковался. Действительно, по словам Джейкобса, ВВС США сделали все, что в их силах, чтобы дискредитировать его и дистанцироваться от него.

Джейкобс также сомневается, что сами ВВС когда-либо выпустят отснятый материал, и настаивал на том, что запросы американского Закона о свободе информации окажутся бесплодными, поскольку отснятый им материал, вероятно, был просто уничтожен вскоре после этого дня в комнате для просмотра:

"Военно-воздушные силы поочередно заявляли, что я вообще никогда не был военным офицером, что я никогда не служил на базе Ванденберг, что я никогда не был начальником отдела оптических приборов в 1369-й фотографической эскадрилье, и что никакой площадки для слежения за ракетой в Биг-Суре никогда не существовало.

Также было заявлено, что ракета "Atlas-F", или, если на то пошло, любая другая ракета не была запущена в ту дату или даты, о которых я сообщал. Я не верю, что кому-то удастся получить мой фильм по запросу FOIA. Меня попросили обратиться с такой просьбой лично, но я отказался это сделать. Эрик Мишара, Ли Грэм, Т. Скотт Крейн-младший и другие сделали это и натолкнулись на стену тщетности.

Я не верю, что кому-то удастся получить фильм, потому что факт его существования к настоящему времени полностью вычеркнут из записей. Следователи, которые сталкиваются с отрицательными ответами ВВС или представителей, которые сейчас находятся в Ванденберге, не обязательно намеренно обманываются. Прошло почти 25 лет, и в настоящее время на базе никто не помнит лично об этом событии, не говоря уже о каких-либо официальных записях о нем.

Подумайте об очень ограниченном количестве людей, которые в первую очередь посмотрели фильм, и вы поймете, как просто было заставить его исчезнуть."

Этот случай и правдивость истории Джейкобса с тех пор многократно разбирались и обсуждались уфологами и другими исследователями, чья работа постоянно осложнялась тем, что нет абсолютно никаких конкретных доказательств, подтверждающих то, что он говорит.

Хотя у него высокая академическая родословная и он, безусловно, кажется надежным свидетелем, было трудно даже проверить его причастность к чему-либо, связанному с военно-воздушной базой Ванденхерг, поскольку они отрицают, что он когда-либо работал на них. Скептики также указали, что история была впервые опубликована в The National Enquirer, известном дрянном таблоиде, но Джейкобс защищался по этому поводу:

"Некоторые из моих коллег из академических кругов высмеивали меня за то, что в 1982 году я написал статью об этом сокрытии, и она появилась в The National Enquirer. У меня не было намерения стать автором таблоидов ни тогда, ни сейчас. Enquirer оказался единственным изданием, которое я смог найти, которое вообще было заинтересовано в публикации статьи. И академические, и основные журналы и периодические издания отказывались от него в течение почти года, в течение которого я отправил и повторно представил его. Редактор за редактором мне говорили, что истории об НЛО нельзя "публиковать»". Тогда я подумал, что эта история важна. Вот почему я позволил таблоиду опубликовать это. Я все еще считаю это важным. Поэтому я откликнулся на приглашение написать это для этого журнала".

Действительно, он всегда яростно защищал правдивость своей истории, и с тех пор она была напечатана в MUFON UFO Journal (главный уфологический журнал США), выпуск № 249. В этом отчете он повторяет то, что произошло, и даже предполагает, что военные, возможно, знали об НЛО заранее, возможно даже специально назначив его снимать в Биг-Суре со скрытым мотивом, чтобы он заснял это НЛО. В своем заключении для MUFON он заявил следующее:

"Академики сначала собирают данные, а затем делают выводы на основе того, что они обнаруживают. Из того, что я собрал из первых рук, первичные свидетельства, полученные от Мансманна, от прекрасного исследователя по имени Ли М. Грэм, из размышлений, обсуждения и обсуждения материала, а также из позиции ВВС по этому и другим связанным с этим вопросам, я пришел к следующим выводам:

1. В тот сентябрьский день 1964 года мы сфотографировали твердое трехмерное летательное устройство с интеллектуальным управлением.

2. Объект испустил луч энергии, возможно, плазменный луч, на фиктивную боеголовку и вызвал ее неисправность.

3. Этот объект не было чем-то, на что наша наука и техника в 1964 году были способны. Поэтому наиболее вероятным объяснением устройства является его внеземное происхождение.

4. Вспышки света, которые мы записали на пленку, исходили не от устройств лазерного слежения. Таких устройств тогда не было, за исключением небольших лабораторных моделей.

5. Скорее всего, телескоп BU Tele привезли в Калифорнию специально, чтобы сфотографировать это событие, которое было запланировано заранее. То есть мы были настроены на запись события, о котором кто-то в нашем правительстве знал заранее.

6. То, что мы сфотографировали в тот день, было первой наземной демонстрацией того, что потом стало называться SDI (Стратегическая оборонная инициатива) или проектом "Звездные войны". Демонстрация почему-то была устроена для нашей пользы инопланетянами.

Неизвестно, можем ли мы верить Джейкобсу или нет, и невозможно взглянуть на его отснятый материал самостоятельно, потому что он был либо уничтожен, либо настолько засекречен, что никогда не увидит свет, что обрекает его на неопределенность для предположений и споров.

У нас осталось много вопросов и мало ответов. Что именно снимал Джейкобс? Кто были эти люди в серых костюмах и почему военные заранее сочли, что отснятый материал был особенным? Что показывали эти кадры?

Мы, вероятно, никогда не узнаем ответов, и если его история правдива, то это всего лишь еще один пример того, как правительство делает все возможное, чтобы скрыть доказательства, которые они не хотят, чтобы люди видели. Единственный, кто, кажется, действительно знает наверняка, – это сам Джейкобс, и, похоже, так оно и останется на долгое время.