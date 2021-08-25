Лифтинг-макияж для женщин после 50 лет: как правильно его делать, чтобы выглядеть моложе

Визажисты рекомендуют женщинам после 50 лет наносить лифтинг-макияж. Это создает эффект свежести, подтянутости и молодости кожи. Такая разновидность грима скрывает возрастные изменения лица и позволяет визуально скинуть несколько лет. Однако далеко не каждая женщина владеет этой полезной техникой нанесения косметики. В статье мы расскажем о правилах создания антивозрастного лифтинг-макияжа.

Увлажняйте лицо

В вашей косметичке должны быть увлажняющие продукты на разные случаи. Чтобы ваша кожа никогда не была обезвожена, активно используйте кремы, сыворотки, мицеллярную воду, эмульсии и бальзамы.

Средства для увлажнения нужно наносить не менее 3 раз в день. Сухая кожа выдает возраст, так как на ней хорошо заметны морщины.

Откажитесь от использования пудры и матовой основы для макияжа. Эти средства подчеркивают сухость кожи. Используйте тональные BB-кремы с увлажняющим эффектом.

Придайте коже сияние

С возрастом кожа становится менее упругой и эластичной. Она утрачивает блеск. Чтобы вернуть ей молодость и свежесть, используйте косметику со светящимися частицами. Приобретите основу для макияжа с эффектом сияния и добавляйте в тональный крем немного хайлайтера.

Не забывайте про контуринг

Нанесите бронзер на скулы. Это сделает контур лица более четким и визуально подтянет кожу. Бронзер придаст коже свежесть и избавит от землистого оттенка. Грамотный контуринг поможет вам выглядеть моложе на 10-12 лет.

Применяйте румяна

Не стоит стремиться к чрезмерной бледности, это старит лицо. Обязательно используйте румяна. Их наносят на кожу в небольшом количестве, а затем растушевывают по направлению от щек к вискам. Используйте не матовые румяна, а средства с сияющими частицами.

Не делайте линию на нижнем веке

В возрасте старше 50 лет не стоит рисовать стрелки на нижних веках. Это не делает глаза выразительнее, а лишь подчеркивает дефекты кожи. Следует также отказаться от жидкой подводки и четких линий.

Лучше выделить стрелками верхнее веко. Для этого следует использовать мягкие карандаши пастельных тонов.

Вы можете также подчеркнуть верхнее веко с помощью теней. Лучше использовать жидкие продукты или тени-карандаши с жирными ингредиентами. Они придают коже свежесть и дольше удерживаются. Если вы применяете сухие тени, то отдавайте предпочтение средствам с мерцающим эффектом. Излишняя матовость подчеркивает увядающую кожу век.

Линии вверх

Старайтесь, чтобы все стрелки и линии были направлены вверх. Это зрительно подтянет кожу. Поплывшие черты лица будут выглядеть более четкими.

Средства для ресниц

Используйте керлер для ресниц. Завитые реснички стремятся вверх и зрительно подтягивают веки.

Используйте гелевую тушь с увлажняющими ингредиентами. Она придаст ресницам приятный легкий блеск. Не применяйте многофункциональную тушь, которая делает ресницы слишком объемными. Это утяжеляет взгляд и привлекает внимание к морщинкам около глаз.

Используйте бальзамы и блески для губ

Откажитесь от помад ярких и кричащих оттенков. Используйте более естественные средства, например, мерцающий блеск для губ или бесцветный бальзам. Это избавит вас от тусклости кожи, которая подчеркивает возраст.

Не наносите матовые помады. Они делают заметными даже небольшие морщинки и дефекты кожи.

Заключение

Лифтинг-макияж поможет вам выглядеть моложе. Овладеть его техникой может любая женщина. Свежесть кожи и четкий контур лица позволит вам визуально сбросить 10-15 лет.