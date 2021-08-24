Чтобы деньги были в доме: зачем под входной коврик класть монету

Бывает так, что возникают непредвиденные расходы. Что деньги вроде и прибывают, но утекают как песок сквозь пальцы. Для улучшения финансового положения эзотерики рекомендуют провести простой, но эффективный обряд.

Ритуал с монетой

Вам понадобится монета любого номинала. Лучше всего, если она будет желтого цвета. Фаза луны для проведения ритуала не имеет значения. А вот что касается дня недели, то лучше выбрать вторник. Этот день находится под «покровительством» планеты Марс, которая отвечает за коммерцию, поэтому любые манипуляции на приток денег будут успешны.

Деньги не водятся в доме, где царит хаос и беспорядок, поэтому перед проведением ритуала понадобится произвести генеральную уборку. Помимо мытья полов, не забудьте избавиться от хлама, испорченных и ненужных вещей.

Когда в доме будет наведена чистота, возьмите монетку в левую ладонь, сожмите руку в кулак и произнесите следующие слова:

Моя копейка денежки зазывает, у порога встречает. Входите в дом, денежки мелкие и крупные, здесь вам место приготовлено. Хозяйка денежки приветствует. Слово мое незыблемое. Как говорю – осуществится

Положите монету под коврик возле входной двери. Очень важно во время произнесения магических слов искренне поверить в эффективность ритуала. Если вы скептически относитесь к подобным манипуляциям, то вряд ли обряды принесут вам пользу.

Что делать с неизвестной монетой

Будьте осторожны, если найдете под ковриком монету, которую сами туда не клали. Металл является отличным проводником любой энергии, в том числе и отрицательной. С помощью монеты реально навести порчу. Поэтому при обнаружении предмета неизвестного происхождения не берите его ни в коем случае в руки. Поднимите монету с помощью пинцета. Или вооружитесь веником и совком.

Бросьте монету в проточную воду и скажите следующие слова:

Несчастье и беду в огне опалю, в реке утоплю. Упадет на дно глубокое, никто не найдет и не взвинтит. Аминь.

Очистка от негатива

После того как вы избавились от монеты, было бы неплохо осмотреть дверной косяк и жилище на предмет обнаружения других металлических предметов. Это могут быть иголки, пуговицы и другие мелкие изделия. Если увидите такие, то проделайте с ними такие же манипуляции, как с монетой.

Либо можете прокалить металл над огнем. Это также позволит избавиться от негативного влияния.

Приберитесь в квартире, обойдите ее с зажженной церковной свечой, чтобы избавиться от негатива. В это время читайте молитву «Отче наш». Таким образом вы сможете очистить жилье. При желании можете позвать священника, чтобы он освятил ваше жилище.

Впредь старайтесь не пускать в свой дом людей, которые настроены недоброжелательно по отношению к вам. Даже если это кто-то из родственников. Сведите к минимуму общение с токсичными людьми.