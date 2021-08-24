Стрельба, танцы и сладкое: как Дуа Липа отметила день рождения

В минувшие выходные Дуа Липа, вернувшись в родную Британию с морских курортов, отметила очередной день рождения в компании близких. Праздник состоялся в деревенском доме за городом. Рядом с именинницей в этот день среди прочих были сестра Рина, подруга Белла Хадид с бойфрендом Марком Калманом и конечно, молодой человек Липы и брат Беллы – Анвар Хадид. Певица и ее подруги поделились фото с празднования в своих Instagram-блогах.

Поздравляем с днем рождения нашу малютку Дуа. Обожаю тебя. Спасибо тебе за то, что ты такая, какая есть – добрая, щедрая, заботливая, любящая и абсолютно очаровательная, – поздравила подругу модель Белла Хадид.

Дуа Липа

Праздник прошел весело и шумно. Молодые люди стреляли из ружей, катались на велосипедах по окрестностям, дегустировали напитки и много танцевали. Дуа Липа, как и ее подруги, сменила за этот праздничный уикенд несколько образов.

Так, первые поздравления она принимала в цветной футболке и надетом сверху сарафане на тонких бретелях. Позже надела мужской костюм-двойку, декорированный разноцветными стразами, из новой коллекции лондонского дизайнера Martine Rose. Под костюм именинница надела кружевное бра. А завершил этот образ неожиданный головной убор – меховая шляпа от Мовалолы Огунлези, по форме чем-то напоминающая шапку Нади из “Иронии судьбы”. Дуа Липа объяснила выбор такого аксессуара просто – так она стала похожа на львенка, ведь по гороскопу певица лев.

Дуа Липа с бойфрендом Анваром Хадид

Позже Дуа надела еще один необычный костюм – ультракороткую юбку и сложного кроя пиджак. Этот образ дополнили высокие кожаные ботфорты.

Напомним, что Дуа Липа – дочь этнических албанцев из Косово – родилась в Лондоне 22 августа в 1995 году. Липа росла, слушая музыку своего отца, певца Дукагжина Липа. В 16 лет девушка начала карьеру модели, а спустя четыре года начала работу над своим дебютным альбомом на лейбле Warner Bros. Records. Многократный лауреат премии Brit Awards, Липа в 2019 году получила свою первую премию Грэмми.

Певица счастлива и в личной жизни – уже два года она встречается с братом Беллы и Джиджи Хадид – Анваром. Зимой этого года певица спровоцировала слухи о беременности, опубликовав снимок с отдыха со своим бойфрендом. Фото, на котором артистка позирует полубоком, она снабдила многозначительными эмодзи – детская бутылочка, плюшевый мишка и ангелочек. Фолловеры решили, что таким образом Липа намекает на “интересное положение”. Позже певица решила разъяснить ситуацию, став героиней шоу Jimmy Kimmel Live.

Мне нравится находить маленькие случайные смайлы. Я опубликовала бутылочку, маленького ангела, блестки. Случайно. Я действительно не думала об этом, но затем обратила внимание на комментарии – “она беременна?”. И я смотрю на картинку, смотрю на комментарий, смотрю на картинку, смотрю на комментарий… И думаю: “Конечно, я не выгляжу беременной”. Но потом люди начали писать рассказы о том, что я опубликовала какие-то загадочные послания, что таким образом объявляю о беременности. Подумала тогда: “Боже мой. Эти смайлики пришли, чтобы укусить меня за задницу”. Я не беременна, просто хочу прояснить ситуацию,- рассказала Липа.

Дуа Липа и Белла Хадид Белла Хадид