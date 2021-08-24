Прически на осень, которые будут в тренде: акцент на простоту

Трендом осени будут простота и практичность, поэтому вы можете выбрать любую прическу, технику которой освоите лучше всего. Главное, это чтобы укладка вам нравилась, а также была гармоничным дополнением к вашему образу.

Простота

Как уже было сказано, сегодня простота является приоритетной. Поэтому не старайтесь тратить много времени на то, чтобы сделать идеальную укладку, уложив каждую волосинку на свое место. В тренде одежда оверсайз, в прическах сохраняется тот же принцип комфорта. Главное – это вовремя помыть голову и дать возможность волосам высохнуть естественным способом. Это поможет вам сохранить им здоровье, что является немаловажным для красоты фактором. Неважно, как именно вы подберете локоны или оформите прическу. Если при этом они будут блестящими, шелковистыми и «летящими», этого будет вполне достаточно.

Косы

Отличным решением в выборе прически является плетение разных видов кос. Классический вариант, когда волосы разделяются на три части и поочередно переплетаются, будет одним из самых простых и практичных. Такая прическа смотрится стильно и эффектно, невзирая на ее простоту в исполнении. Вы можете заплести косичку до окончания длины или оставить внизу небольшой хвостик.

Пузырьковая косичка – это также прическа, которая всем нравится. Вам необходимо разделить волосы вертикальным пробором на две части и завязать два хвостика с каждой стороны. Затем через одинаковое расстояние надевать на хвостики резинки так, чтобы получились «пузырьки» из волос. На каждом отрезке можно сделать начес, чтобы комочки выглядели более пышными.

“Рыбий хвост” – это также простое и оригинальное плетение. Разделите волосы на две части. Затем внешнюю прядь с каждой стороны поочередно помещайте под внешнюю прядь противоположной части.

Завивка кончиков

Очень модным элементом является завивка кончиков. Такие прически были особо популярными в прошлом веке. Вам достаточно высушить волосы так, чтобы кончики были обращены наверх. Это можно сделать при помощи брашинга (круглой щетки) и фена. Достаточно накрутить кончики и направить на них теплую струю воздуха.

Помните о том, что пользоваться очень горячим феном не рекомендуется, поэтому ограничьтесь режимом комнатной температуры. После просушивания зафиксируйте кончики лаком (можете перед просушиванием использовать стайлинговые средства). Прическа смотрится очень эффектно, если у вас оригинальный цвет волос или вы наденете на голову повязку.

Пучок

Одна из самых распространенных и вечно модных причесок. Вам достаточно просушить волосы и собрать их в хвост (можете не закреплять его резинкой).

Оберните локоны вокруг своей оси, а затем вокруг основания импровизированного хвостика. Закрепите шпильками или оригинальными заколками. Можете не стараться, поскольку свободная укладка будет смотреться более естественно. Причем она подходит практически к любому наряду.

Сделайте высокий, средний или низкий пучок. В любом случае это будет выглядеть стильно, эффектно и женственно. К тому же на работу по оформлению прически вы потратите минимум времени (можно даже обойтись без зеркала).