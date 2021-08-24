Как собрать длинные волосы в необычный пучок. Он объемный, с красивым плетением

Длинные волосы не всегда хочется укладывать, но их можно выгодно подчеркнуть, если собрать в пучок. Это простая и удобная прическа, которая смотрится аккуратно и подходит для большинства ситуаций. Чем длиннее волосы, тем более интересным и многоуровневым будет пучок.

Как сделать пучок более интересным

Чтобы добавить изюминку, можно использовать технику плетения. Немного сноровки – и на такую прическу будет уходить не более 15 минут в день. Преимущество такого варианта пучка в том, что нет необходимости использовать бублик, который иногда придает слишком старомодный стиль.

Благодаря плетению прическа выглядит более объемной, поэтому идея придется по вкусу обладательницам негустых и непослушных волос. Особенно актуально такой пучок будет смотреться летом, когда в жару хочется собрать волосы так, чтобы от них не было жарко.

Пошаговое руководство

Прическу лучше делать на чистых, сухих и хорошо расчесанных волосах. Для работы потребуется только гребешок с широкими зубьями.

Последовательность создания прически следующая:

1. Делаем пробор на нужной стороне. В данном примере пробор слева, а волосы будут направляться вправо.

2. Берем прядь волос у лица справа и разделяем их на три равные части.

3. Начинаем заплетать косичку по диагонали по направлению к затылку. Это придаст косе красивый изгиб.

4. Продолжаем плести косу вдоль головы, поочередно захватывая пряди с обеих сторон, как при плетении французской косы.

5. Доходим до середины затылка и захватываем волосы слева.

6. После этого собираем все волосы, делим их на три части и плетем классическую косу. По мере ее формирования скручиваем ее в пучок. Должна получиться своеобразная плетеная булочка.

7. Доходим до конца волос и просто закрепляем косу при помощи небольшой резинки.

8. Закрепляем прическу при помощи шпилек или красивых заколок. Нужно следить, чтобы волосы не выпадали, иначе прическа будет выглядеть неаккуратно.

Прическа должна получиться довольно крепкой, чтобы она не развалилась в самый неподходящий момент. Для фиксации можно использовать лак для волос, гель или другие косметические средства.

Главное, не использовать их слишком много, чтобы прическа не начала выглядеть тяжелой.

Что можно добавить

Если вплести в прическу украшения, то из повседневной она может превратиться в праздничную. Некоторые оставляют несколько прядок у лица, чтобы придать образу романтичности. В сочетании с правильно подобранным нарядом такой пучок будет выглядеть необычно и оригинально.