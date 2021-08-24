Высокому пучку — нет, кудрям — да: удачные и неудачные прически для девушек с торчащими ушками

Девушки, у которых оттопыренные уши, могут страдать множеством комплексов. Некоторые решаются на радикальные методы и прибегают к услугам пластического хирурга. Однако справиться с проблемой можно гораздо проще. Есть множество других способов, которые помогут скрыть торчащие уши. В статье мы расскажем о них.

Повязка для волос

Это самый простой способ скрыть оттопыренные уши. Повязку для волос можно выбрать совершенно любой ширины. Ее дизайн и цвет выбирайте по своему вкусу.

Такой аксессуар придаст вам милое очарование и подчеркнет вашу красоту. На ночь можно надевать специальную повязку на уши, чтобы слегка прижать их к голове и сделать менее оттопыренными.

Головные уборы

Чтобы скрыть оттопыренные ушки, можно носить шапки и шляпы. Они будут уместны в совершенно любом образе и в любое время года.

Чтобы подобрать идеальный головной убор, стоит следить за современными модными тенденциями.

Волосы

Красиво уложенные пряди помогут скрыть торчащие ушки. Стоит выбирать для себя прически на длинные или средние волосы.

Укладывать пряди нужно так, чтобы придать им объем. Также стоит выбирать прически с челкой, так как она отвлекает внимание от ушей.

Какие стрижки и прически помогут скрыть оттопыренные уши

Самой распространенной и лучшей прической для девушек с торчащими ушами будут распущенные волосы. Идеально, если они у вас вьющиеся. Кудри создают необходимый объем и помогают спрятать уши. Однако требуется тщательно ухаживать за волосами, так как нездоровые и грязные пряди выглядят очень некрасиво.

Если волосы тонкие, то отличным вариантом будут красивые волнистые укладки. Для этого можно использовать биозавивку, бигуди, плойку. Также можно использовать самые различные украшения для волос. Хорошим решением станут повязки, заколки, ободки.

Если вам нравится плетение, то стоит выбирать прически с косами, которые помогут прикрыть оттопыренные уши. Они сделают образ утонченным и нежным.

Стоит выбирать плетение, которое идет от висков (мальвинку), водопады, а также различные косы-ободки, выполненные на распущенных прядях.

Отлично будут смотреться прически со всевозможными пучками. Сюда можно отнести гульку, бабетту, жгутики, валики. Единственным правилом в создании таких укладок является то, что делать их нужно не слишком высоко. Пучок должен располагаться на уровне затылка.

Хорошим вариантом будет прическа, выполненная в греческом стиле. Большим ее преимуществом является получение дополнительного объема. При этом локоны красиво ниспадают и обрамляют лицо.

Скрыть оттопыренные уши помогут не только прически, но и красиво выполненные стрижки. К ним нужно отнести различные варианты каре, которые могут быть как ровными, так и асимметричными, прически боб-каре или боб.

Хорошо смотрятся стрижки сессон и паж. Они помогают прикрыть оттопыренные уши и подходят для локонов средней длины. Еще одной стрижкой, которая поможет прикрыть торчащие уши, является каскад. Даже если захочется поднять волосы и уложить их в прическу, можно оставить несколько прядей, которые будут красиво обрамлять лицо и прикрывать торчащие уши.

Какие прически не стоит носить девушкам с оттопыренными ушами

Рекомендуется избегать слишком коротких стрижек, которые открывают лицо и обнажают уши.

К ним нужно отнести пикси, гарсон, ультракороткие варианты, зачесанные назад или уложенные за уши волосы. Не рекомендуется завязывать высокий конский хвост или делать пучок на макушке. Это только подчеркнет ваши уши, которые вы пытаетесь скрыть.

Очень важно научиться принимать себя такой, какие вы есть. Это позволит чувствовать себя максимально уверенно со всеми своими достоинствами и недостатками. Нужно постараться выделить ту часть себя, которой вы гордитесь, чтобы никто не замечал имеющихся недостатков.