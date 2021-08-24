Трендовые короткие стрижки осени: как выбрать ту, которая больше всего подходит вам по типу лица

Короткие стрижки — идеальный инструмент для создания эффектного образа независимо от вашего возраста. Укороченные локоны подходят представительницам прекрасного пола всех возрастов, но при выборе прически следует учитывать некоторые нюансы.

Боб с ровным срезом

Прическа, представленная на главном фото, подойдет девушкам с прямыми или слегка вьющимися от природы волосами. Желательно, чтобы лицо не было вытянутым, поскольку такая стрижка сделает его еще более длинным и узким.

Мини-боб

Остановите выбор на данном варианте, если у вас треугольное или овальное лицо. Прическа выглядит стильно независимо от того, какой пробор: боковой или посередине.

Кудряшки

Для создания игривого и озорного образа можете смело выбирать такую стрижку. Ее преимущество заключается в том, что можно не тратить много времени на укладку. Если у вас вьющиеся волосы, то они сами будут укладываться в прическу. Девушкам с пухлыми щечками следует оставлять дину волос минимум до подбородка.

Лохматый боб

Озорная прическа с творческим беспорядком на голове не оставит равнодушными креативных и неординарных девушек. Если у вас квадратное лицо с заостренными чертами, то обратите внимание на этот вариант. Круглолицым девушкам стрижка тоже подходит, но локоны должны доходить до подбородка.

Многослойный боб

Это тот случай, когда стрижка является универсальной на сто процентов и подходит обладательнице любой формы лица. Специфическая особенность прически – прикорневой объем в верхней части и «шапочка» из волос наверху и более прореженные локоны ближе к кончикам.

Боб-маллет

Если у вас овальное лицо, то вы можете остановить выбор на такой стрижке. Создать креативный образ можно с помощью «детской» укороченной челки. А вот если у вас пухлые щечки, то имеет смысл рассмотреть другие стрижки.

Многослойный маллет

Если вы носите челку и у вас овальное лицо, то такая стрижка сделает образ более гармоничным. Рваные пряди создают стильный эпатажный лук.

С пробором посередине

Эта прическа помогает смягчить массивную челюсть и заостренные черты лица. На нее стоит обратить внимание девушкам с квадратными и треугольными лицами. А вот круглолицым женщинам такой вариант противопоказан.

Асимметрия

Зато девушки с пухлыми щечками могут себе сделать асимметричную стрижку с косым пробором. Благодаря ей реально смоделировать овал лица, сделав его более вытянутым.

Удлиненный боб

Независимо от возраста и типа лица — эта модель для всех без исключения. Эффектнее всего она смотрится на прямых волосах.