 

Будете выглядеть и на 20, и достойно: как в 30 лет носить осенний тренд – мини-юбку с ботфортами

24.08.2021, 12:32, Разное
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Обычно комбинация ботфортов и мини-юбки ассоциируется с чем-то вульгарным. Тем не менее в этом сезоне высокие сапоги снова вернулись в моду. Хотите поразить окружающих знанием трендов и великолепной физической формой? Тогда возьмите на вооружение все эти модные комбинации.

Ни одна из них не выглядит вульгарно за счет правильных форм и фактур. У всех этих модных сетов есть еще одно преимущество: они позволят вам выглядеть лет на 10 моложе.

Клетчатая мини-юбка с запахом

Юбка с клетчатым принтом на пуговицах сама по себе является хитом переходного сезона. В тандеме с ботфортами любого нейтрального оттенка этот элемент гардероба будет выглядеть еще более выигрышно. Ищите сапоги бежевых, коричневых или белых оттенков. Останется дополнить аутфит белым или черным боди и парой стильных аксессуаров. Например, кепкой с козырьком и сумкой-конвертом.

Мини в тандеме с рубашкой

Белая или кремовая рубашка в полоску идеально дополняет трапециевидную мини-юбку в коричневых тонах. Секрет этого образа заключается в том, чтобы подобрать сапоги в тон к юбке. На выходе вы получите эффектный и элегантный образ.

С блейзером

Двубортный блейзер нейтральных оттенков сделает ваш дерзкий образ более строгим. Здесь в дополнение к высоким сапогам и серой юбке под пиджак можно надеть простую футболку. Яркая сумка покажет окружающим, что вы умеете смешивать стили, оттенки и фактуры. Несмотря на кажущуюся безопасность этого образа, он выглядит вполне по-современному.

С кружевной блузой

Если вы собираетесь на романтическое свидание, надевайте вместе с ботфортами твидовую мини-юбку с запахом и кружевную блузу. Чтобы не было ощущения излишней дерзости, выбирайте нейтральные оттенки одежды и аксессуаров. Кепка с козырьком и сумка на цепочке будут здесь уместны.

Широкая юбка со свитером

Для прогулок в выходной день подойдет комбинация ботфортов, широкой клетчатой мини-юбки и свитера оверсайз. И снова на вашей стороне будут безопасные нейтральные оттенки и уместные аксессуары.

С джинсовкой

Если вы находитесь в постоянном движении, тогда оцените комбинацию черных ботфортов, джинсовой мини-юбки и джинсовки оверсайз. Кстати, этот образ вполне позволяет утеплиться, надев вторым слоем худи или водолазку.

Леди безупречность

Женщинам, стремящимся к совершенству, можно посоветовать сет из юбки с запахом, черных ботфортов и длинного бархатного пальто оливкового оттенка.

Если же вы выбираете замшевые ботфорты ярких осенних расцветок, тогда придется уравновесить образ строгим серым пальто и серой мини-юбкой. Закончит осенний образ минималистичная белая блуза.

С длинным свитером

И хотя под длинный свитер оверсайз тоже можно надеть юбку, по сути, мы видим самостоятельный элемент гардероба. Черные ботфорты на массивном каблуке и большая черная сумка позволят вам отправиться по делам в один из выходных.

Заключение

Бояться сочетания мини и ботфортов в наши дни не стоит. При составлении модных сетов отдавайте предпочтение уютному трикотажу, нейтральным расцветкам, элементам делового стиля и топам-оверсайз. Включайте в свой аутфит клетку, полоску, лаконичные аксессуары. Высокие сапоги сами по себе приковывают внимание, поэтому остальные элементы образа должны быть более сдержанными.



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