 

МГТУ им. Баумана назовут в честь Сергия Радонежского

24.08.2021, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёный совет Московского государственного технического университета (МГТУ) единогласно поддержал инициативу о переименовании вуза в честь Сергия Радонежского. Ранее учебное заведение носило имя революционера Николая Баумана. 

«Впервые идея отказаться от советского названия появилась сразу после распада СССР, но тогда победила точка зрения, что «Бауманка» – это бренд. Прошло тридцать лет, но по-прежнему лучший технический университет страны носит имя полуграмотного революционера-недоучки. Разумеется, такая ситуация многих не устраивает, причём этот тот случай, когда преподавательский состав и студенты едины в отторжении чуждого имени. Мы провели большое исследование и с огромным отрывом победил преподобный Сергий Радонежский. Во-первых, он чудотворец, а любое научное открытия – это своего рода чудо. Во-вторых, его судьба тесно связана с Москвой, именно здесь он основал Троице-Сергиеву лавру. Самое главное, именно Радонежский является святым покровителем учащихся. Я от всей души поздравляю всех студентов, преподавателей и выпускников, это действительно огромный шаг в развитии нашего университета, нашего МГТУ имени преподобного Сергия Радонежского», – заявил президент МГТУ Игорь Фёдоров.

Официальная церемония переименования университета состоится в торжественной обстановке 1 сентября 2021 года. Инициатива коллектива МГТУ была поддержана лично министром образования Валерием Фальковым. В ближайшее время десоветизация ожидает и другие ведущие университеты страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Скандалы: Двойной иноагент

10.07 / Эксперты рассказали о способах борьбы с губительным действием кондиционера

04.10 / Долгожданное обновление для Android и iPhone получил Календарь Google

09.09 / Медики назвали симптомы предиабета

05.12 / Эксперт Рябинин назвал особенности использования гаджетов зимой

23.08 / Более миллиона россиян примут участие в онлайн-выборах в Госдуму

20.05 / Обзор первого привода Genesis G70 2022 года: правила взаимодействия

01.07 / Huawei снова стал мировым лидером по продаже смартфонов

04.05 / Пользователи Сети возмущены: Disney TV отказывается от сценариев с белыми героями

25.05 / Ученые: чтение госпитализированным детям сказок улучшает их отношение к больнице и лечению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика