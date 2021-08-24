МГТУ им. Баумана назовут в честь Сергия Радонежского

Учёный совет Московского государственного технического университета (МГТУ) единогласно поддержал инициативу о переименовании вуза в честь Сергия Радонежского. Ранее учебное заведение носило имя революционера Николая Баумана.

«Впервые идея отказаться от советского названия появилась сразу после распада СССР, но тогда победила точка зрения, что «Бауманка» – это бренд. Прошло тридцать лет, но по-прежнему лучший технический университет страны носит имя полуграмотного революционера-недоучки. Разумеется, такая ситуация многих не устраивает, причём этот тот случай, когда преподавательский состав и студенты едины в отторжении чуждого имени. Мы провели большое исследование и с огромным отрывом победил преподобный Сергий Радонежский. Во-первых, он чудотворец, а любое научное открытия – это своего рода чудо. Во-вторых, его судьба тесно связана с Москвой, именно здесь он основал Троице-Сергиеву лавру. Самое главное, именно Радонежский является святым покровителем учащихся. Я от всей души поздравляю всех студентов, преподавателей и выпускников, это действительно огромный шаг в развитии нашего университета, нашего МГТУ имени преподобного Сергия Радонежского», – заявил президент МГТУ Игорь Фёдоров.

Официальная церемония переименования университета состоится в торжественной обстановке 1 сентября 2021 года. Инициатива коллектива МГТУ была поддержана лично министром образования Валерием Фальковым. В ближайшее время десоветизация ожидает и другие ведущие университеты страны.

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