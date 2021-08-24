Что делать, если на стенке холодильника образовывается слой льда: благодаря хитростям не придется вызывать мастера

Образование ледяной корки на задней стенке, судя по многочисленным отзывам, – это довольно распространенная проблема. В большинстве случаев намерзание свидетельствует о том, что холодильник поломан или неправильно эксплуатируется. В таком случае настало время агрегат поберечь или же обращаться к услугам мастера. Что же делать, если на стенке намерзает? Есть несколько хитростей, с помощью которых намерзание можно предотвратить. Детальнее об этом узнаете из данной статьи.

Первая причина

Как утверждают специалисты, намерзать на задней стенке может из-за изношенного дверного уплотнителя. Таким образом нарушается герметизация и внутрь холодильника из внешней среды попадает тепло. Ввиду того, что мотор постоянно во включенном состоянии, времени для оттаивания испарителя будет не хватать. Чтобы предотвратить эту неисправность, следите за состоянием дверного уплотнителя и при необходимости сразу же производите замену. Чтобы уплотнительные резинки прослужили вам дольше, во время открытия холодильника старайтесь не браться за них пальцами. В противном случае уплотнитель спустя некоторое время будет продавленным в тех местах, где вы его касались, и вам придется его менять. С этой проблемой вы не столкнетесь, если открывать холодильник будете именно за ручку.

О размораживании

Как утверждают специалисты, намерзание льда на стенке может быть вызвано излишней влажностью продуктов. Поэтому не держите внутри агрегата жидкости в незакрытых емкостях. Когда будете доставать стеклянную тару, обратите внимание, что на ее стенках образовалась изморозь. Спустя некоторое время она растает, оставив влагу на поверхности банки. В таком виде ставить ее обратно в холодильник нежелательно. Прежде чем это сделать, хорошенько протрите стеклянную тару. Важно, чтобы на ней не оставалось капелек, иначе вы разведете влажность внутри холодильника даже с качественным дверным уплотнителем. После размораживания, перед тем как включить агрегат в электросеть, сухой чистой тряпкой очень тщательно протрите все внутренние поверхности.

Что еще может привести к намерзанию льда внутри агрегата?

Если с герметизацией все в порядке, то тепло может проникать, если холодильник часто открывать или оставлять на некоторое время дверь незакрытой. Старайтесь без необходимости не заглядывать в него, особенно в жаркую погоду. Еще агрегат будет слишком морозить, если его перегрузить продуктами. Дело в том, что из-за переполненности, двигателю, чтобы нагнать нужную минусовую температуру, придется работать беспрерывно довольно длительное время. В результате вы заметите образование инея и наледи.

В заключение

Холодильник прослужит вам дольше, если перед эксплуатацией вы ознакомитесь с инструкцией и будете следовать правилам. Конечно, многие в случае поломки пытаются все исправить своими силами.

Однако это допустимо только в том, случае если у вас достаточно опыта. Иначе во время ремонта вы, скорее всего, совершите ряд серьезных ошибок, в результате чего можно полностью вывести оборудование из строя.