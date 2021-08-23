Автор “Горько!” и “Звоните ДиКаприо!” Жора Крыжовников будет бесплатно учить новой профессии

Режиссер кассовых хитов “Лед 2”, “Горько!”, “Горько! – 2” и сериала с Александром Петровым и Андреем Бурковским “Звоните ДиКаприо!” объявил запись на уникальный курс. Основной задачей этой программы станет обучение специальности нового времени — шоураннера, который одновременно исполняет роли сценариста, режиссера, редактора и креативного продюсера. Всем этим профессиям разом Жора будет обучать тех, кто попадет в его мастерскую. Также он научит их продвигать идеи большим продюсерам, участвовать в съемочном процессе и самим выпускать готовый проект на экраны.

Жора Крыжовников и Александр ПетровОбучение этой профессии, основы которой уже вовсю применяют на Западе Дэвид Финчер, Дэвид Линч, Шонда Раймс, Райан Мерфи и многие другие, продлится 2 года. Попасть на курс можно будет бесплатно — организаторы курса создали 25 бюджетных мест, а подать заявку на них лучше до 30 сентября. Прочие подробности можно найти на сайте самой Школы “Индустрия”.

Шоураннер — это уникальный автор, который сам пишет кино и сам же может его снять. Это больше чем сценарист и режиссер. Это АВТОР в исконном смысле. Вот кого мы хотим обучать и снабжать соответствующими навыками, — уверен Крыжовников.

Жора Крыжовников Инициативу Жоры также поддержал и основатель школы “Индустрия” Федор Бондарчук.

В последние годы мы с коллегами все чаще отмечаем, как остро нуждаемся в новых кадрах, идеях и лицах, как сложно бывает собрать профессионалов при запуске каждого второго проекта, — говорит он. — Курс Жоры Крыжовникова — большой шаг в сторону того, чтобы таких профессионалов сформировать: создать целое поколение авторов, способных оценивать проект со всех сторон и точек зрения.

К слову, пока сам Жора создает набор на новую профессию, ее уже вовсю применяет его коллега, писатель и сценарист Михаил Зыгарь. Последний выступает шоураннером проекта “Сказки Пушкина. Для взрослых”, в котором предлагает по-новому взглянуть на бессмертные произведения Александра Сергеевича. В перезапущенной, взрослой версии сказок Пушкина сыграют Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Лолита Милявская и Денис Шведов. Жора Крыжовников также не остался в стороне от этого проекта: он выступает продюсером сериала-антологии, который будет состоять из 6 эпизодов.