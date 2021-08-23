Многие кладут сушеную зелень, а это неправильно: ошибки при приготовлении супа

Суп является не только вкусным, но и полезным блюдом. Несмотря на то что приготовить его не слишком сложно, нужно помнить о некоторых важных правилах. Есть распространенные ошибки, которые допускают многие люди в процессе приготовления. Вот некоторые из них и советы, которые помогут сделать блюдо невероятно вкусным.

Не пробовать в процессе приготовления

Очень важно пробовать суп в процессе приготовления. При добавлении различных продуктов, трав и приправ вкус меняется, так как ингредиенты смешиваются между собой. Нужно выбирать только те специи и травы, которые хорошо сочетаются между собой и дополняют друг друга.

Использование магазинного бульона

Поскольку вкус супа во многом зависит от бульона, то очень важно приготовить его вкусным, насыщенным и ароматным. Это сразу же улучшит вкусовые качества блюда. Несмотря на то что в супермаркете можно найти уже готовые бульоны, приобретать их не стоит.

Эти продукты содержат в своем составе много натрия и других химических добавок. Можно заранее приготовить мясной, овощной или же бульон из морепродуктов. Затем заморозить его и использовать по мере надобности.

Сильно переварить крупу или макароны

Если переварить крупу или макароны в супе, то они превращаются в не совсем приятную кашицу. Эти продукты должны придавать готовому блюду определенную текстуру и насыщенность.

Крупу желательно добавлять примерно за 20 минут до окончания приготовления блюда, а макароны за 10 минут.

Готовить на сильном огне

Многие готовят супы на сильном огне. Однако, чтобы получить намного больше пользы от этого блюда, нужно готовить его на медленном огне.

Это позволит насытить суп различными вкусами и ароматами, которые получаются при смешивании различных ингредиентов.

Добавление ингредиентов в неподходящее время

Для разных ингредиентов, которые входят в состав супа, требуется различное время приготовления.

Не стоит все сразу добавлять в кастрюлю. Следует каждый продукт добавлять по очереди. Это позволит усилить вкус готового блюда.

Можно начинать приготовление с обжаривания сельдерея, лука и чеснока. Затем добавить бульон и выкладывать овощи и крупы постепенно, в зависимости от того, сколько по времени они будут готовиться.

Слишком рано приправить

Многие люди начинают приправлять супы слишком рано и к концу приготовления обнаруживают, что блюдо стало слишком соленым или черный перец отдал всю свою горечь.

Чем дольше вы готовите блюдо, тем более концентрированными становятся ароматы и вкус. Поэтому приправы нужно добавлять практически в самом конце приготовления.

Использование сушеных трав

Во время приготовления супа не стоит использовать сушеные травы. Их вкус не такой богатый, как у свежих.

Лучше всего использовать свежие травы, чтобы придать готовому блюду невероятный вкус и аромат.

Не гарнировать суп

При подаче этого блюда к столу, не стоит игнорировать гарниры, так как они помогают придать блюду уникальный вкус и аромат.

Для этого можно использовать хрустящие гренки, свежую зелень, черный перец или же натертый пармезан.

Недоваривание или переваривание овощей

Не все овощи готовятся с одинаковой скоростью, поэтому при приготовлении супа нужно это учитывать, чтобы избежать недоваривания или переваривания овощей.

Для более твердых продуктов потребуется больше времени, чем для мягких. Кроме того, важное значение имеет нарезка продуктов. При приготовлении супа-пюре со сливками овощи должны быть хорошо сварены.

Добавление слишком большого количества молочных продуктов

Многие при приготовлении супа-пюре добавляют слишком много жирных сливок, йогурта, крем-фреша или сметаны, чтобы добиться более насыщенного вкуса.

Однако стоит помнить о том, что супы, в которых слишком много молочных продуктов, могут быстро прокиснуть или при повторном нагревании потерять свою текстуру или свернуться.